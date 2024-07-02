Ömer Çelik ile Ecem Toplar evleniyor mu? İddiaları doğru mu?

Ömer Çelik ile Ecem Toplar evleniyor mu? Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in BengüTürk TV ekranlarında yayınlanan 'Hariciye' isimli programın editörlüğünü yapan Ecem Toplar ile evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi. Ömer Çelik ile Ecem Toplar ne zaman evleniyor?

ÖMER ÇELİK İLE ECEM TOPLAR EVLENİYOR MU?

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in BengüTürk TV ekranlarında yayınlanan 'Hariciye' isimli programın editörlüğünü yapan Ecem Toplar ile evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.

CUMHUR İTTİFAKI DÜĞÜNÜ

BengüTürk TV'nin MHP'ye yakın olması sebebiyle, Çelik ve Toplar'ın evliliği siyaset kulislerinde "Cumhur İttifakı içinde bir kız alıp verme gerçekleşecek" şeklinde yorumlandı.

TARİH HENÜZ NETLEŞMEDİ

Diplomasi muhabiri olan ve zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yurt dışı ziyaretlerine katılan Ecem Toplar ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in düğününün ne zaman yapılacağı henüz belli değil.

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