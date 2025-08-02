Okulların açılmasına kaç gün kaldı? (2 Ağustos 2025 Cumartesi)

Türkiye genelindeki tüm resmi ve özel okullarda ders zili bu tarihte çalacak. Özellikle ilkokul birinci sınıf ve okul öncesi öğrenciler için ise okula uyum haftası daha erken bir tarihte başlayacak. Peki, Okulların açılmasına kaç gün kaldı?

OKULLARIN AÇILMASINA KAÇ GÜN KALDI?

2025–2026 eğitim öğretim yılı için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci ve veli, okulların ne zaman açılacağını ve hazırlıklara ne zaman başlanması gerektiğini merak ediyor. Yaz tatilinin son ayına girilmişken, öğrencileri 37 gün sonra okul heyecanı bekliyor.

OKULLAR 8 EYLÜL 2025'TE AÇILIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen resmi takvime göre, yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Türkiye genelindeki tüm resmi ve özel okullarda ders zili bu tarihte çalacak. Özellikle ilkokul birinci sınıf ve okul öncesi öğrenciler için ise okula uyum haftası daha erken bir tarihte başlayacak.

UYUM HAFTASI 1-5 EYLÜL ARASINDA

Okula ilk kez başlayacak minik öğrenciler için uyum haftası uygulaması bu yıl da devam ediyor. Uyum haftası kapsamında 1–5 Eylül tarihleri arasında okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri öğretmenleriyle tanışacak, sınıflarına alışacak ve okula adaptasyon süreçleri desteklenecek. Bu süreç, özellikle öğrencilerin okul korkularını azaltmak ve sosyal ortamlarına alışmalarını sağlamak amacıyla oldukça önem taşıyor.

ARA TATİLLER VE YARIYIL TATİLİ TAKVİMİ

2025–2026 eğitim yılı içerisinde öğrencileri iki ara tatil ve bir yarıyıl tatili bekliyor. Birinci dönem ara tatili 10–14 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler, ilk dönemin yorgunluğunu bu kısa tatilde atabilecek. Yarıyıl tatili ise 19–30 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek. İkinci dönem 2 Şubat'ta başlayacak ve 16–20 Mart arasında ikinci ara tatil verilecek. Eğitim öğretim yılı ise 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.

ÖĞRENCİLERE TATİLDE SON HAZIRLIK UYARISI

Yaz tatilinin son dönemine girilmesiyle birlikte uzmanlar, öğrencilerin ders temposuna yavaş yavaş adapte olması gerektiğini vurguluyor. Günde en az 30 dakika kitap okumak, temel matematik alıştırmaları yapmak ve ekran süresini sınırlamak, okulun başlamasına daha hazır bir şekilde girilmesine yardımcı olacaktır.

VELİLERE ALIŞVERİŞ VE PLANLAMA TAVSİYELERİ

Okul öncesi hazırlık süreci sadece öğrencileri değil, velileri de yakından ilgilendiriyor. Kırtasiye, okul kıyafeti, servis ve beslenme çantası gibi ihtiyaçlar son haftaya bırakılmadan tamamlanmalı. Aynı zamanda okula dönüş sürecinde çocukların uyku saatlerinin okul düzenine uygun şekilde yeniden ayarlanması öneriliyor. Bu sayede öğrenciler, okula başladıklarında daha zinde ve odaklanmış bir şekilde derslere katılım sağlayabilir.

AİLELER İÇİN DUYGUSAL DESTEK ÖNEMLİ

Özellikle ilk kez okula başlayacak çocuklar için bu süreç hem heyecan verici hem de kaygı verici olabilir. Ailelerin çocuklarını anlayışla karşılaması, okulun olumlu yönlerinden bahsetmesi ve destekleyici olması adaptasyon sürecini kolaylaştırır. Olumlu bir okul algısı, öğrencilerin okul hayatına başarılı bir başlangıç yapmasını sağlar.