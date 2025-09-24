Okullar ne zaman kapanıyor, ara tatiller ne zaman? 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi!

2025-2026 eğitim öğretim yılı devam ederken, "Okullar ne zaman kapanacak?" sorusu şimdiden öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer almaya başladı. Akademik yılın nasıl ilerleyeceği, özellikle yaz tatilinin başlangıç tarihi ve ara tatil dönemleri merakla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda, sınavlar ve tatil planları şekillenmeye başlarken, yıl sonu yaklaşırken tüm gözler okul kapanış tarihlerine çevriliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla sona erecek. Yaklaşık dokuz ay süren eğitim maratonunun ardından öğrenciler uzun bir yaz tatiline çıkacak. Bu süreçte öğretmenler de bir dönemin yorgunluğunu atarak yeni eğitim yılına hazırlanma fırsatı bulacak. Yıl sonuna kadar sınavlar, proje teslimleri ve akademik değerlendirmeler tamamlanacak, okullarda resmi kapanış süreci başlamış olacak.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yaklaşık bir hafta sürecek bu ara dönemde öğrenciler ve öğretmenler, yoğun geçen ilk dönemin ardından kısa bir nefes alma imkânı bulacak. Bu süre, hem dinlenmek hem de eksik kalan konuları gözden geçirmek için verimli bir değerlendirme süreci sunacak. Tatil sonunda öğrencilerin daha motive ve dinç şekilde derslerine dönmesi hedefleniyor.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatili, 19 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Yaklaşık iki hafta sürecek bu ara, hem öğrenciler hem de öğretmenler için yoğun geçen birinci dönemin ardından dinlenme ve toparlanma imkânı sunacak. Yarıyıl tatili aynı zamanda yeni döneme zinde bir başlangıç yapabilmek adına fiziksel ve zihinsel olarak yenilenme süreci olarak da değerlendiriliyor.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili, 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak. İkinci dönemin tam ortasına denk gelen bu kısa tatil, öğrenciler ve öğretmenler için hem fiziksel hem de zihinsel anlamda yenilenme fırsatı sunacak. Yaklaşık bir haftalık mola, ders temposundan uzaklaşarak dinlenmek ve kalan döneme daha dinç bir şekilde devam edebilmek adına önemli bir ara dönem olacak.

2026 RESMİ TATİLLER