Deniz Seki kalça kırığı ameliyatı oldu

(İSTANBUL) - Evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılan şarkıcı Deniz Seki'nin kalça kırığı nedeniyle ameliyat edildiği, genel sağlık durumunun iyi olduğu, bugün ayağa kaldırılıp destekle yürümesinin sağlandığı, 5-6 gün içerisinde taburcu edilmesini planlandığı açıklandı.

Acıbadem Maslak Hastanesi'nden, İstanbul'daki evinin balkonunda düştüğü belirtilen şarkıcı Deniz Seki'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Metin Uzun tarafından yapılan açıklamada, şunlar kadedildi:

"Hastamız Deniz Seki, düşmeye bağlı sol kalçasında oluşan ağrı nedeniyle 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü hastanemize başvurmuştur. Yapılan muayene ve görüntüleme tetkiklerinde, sol kalçasında bir kırık tespit edilmiştir. Hastamız saat 17.00'de ameliyata alınmıştır. Ameliyatta kırık bölge sabitlenmiş ve kalçanın hareket etmesini sağlayan kaslardan birinde oluşan yırtık onarılmıştır. Operasyon, Prof. Dr. Vahit Emre Özden, Prof. Dr. Göksel Dikmen ve Doç. Dr. Onur Tunalı tarafından başarıyla gerçekleştirilmiştir."

Deniz Seki'nin genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Metin Uzun, bugün ayağa kaldırılıp destekle yürümesinin sağlandığını, 5-6 gün içerisinde taburcu edilmesini planlandığını aktardı.

Kaynak: ANKA