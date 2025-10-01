Çanakkale'de bir lisede yaşanan kavga, küçük bir tartışmanın nasıl ölümcül bir duruma dönüştüğünü gözler önüne serdi. 9. sınıf öğrencisi Murat Duha Yıldız, sınıf arkadaşıyla yaşadığı arbede sonrası ağır yaralandı. Peki, Okulda darp edilen Murat Duha öldü mü, yaşıyor mu? Murat Duha kimdir, kaç yaşında? Çanakkale'de lisede yaşanan akran zorbalığa dair tüm detaylar haberimizde...

OKULDA DARP EDİLEN MURAT DUHA ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Çanakkale'de İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşanan şiddet olayı, bölge halkını derinden sarstı. 25 Eylül tarihinde, sınıf arkadaşıyla yaşadığı tartışma sırasında başına darbe alan 9. sınıf öğrencisi Murat Duha Yıldız, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde entübe edilerek tedavi altına alındı.

Olayın ardından ailesi, doktorlardan gelecek umutlu haberleri beklerken, Murat Duha'nın sağlık durumu halen kritik seviyede bulunuyor. Doktorlar, beyninde büyük hasar oluştuğunu ve oksijensiz kalma nedeniyle ciddi risk taşıdığını belirtiyor.

Anne Çiğdem Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllar önce meme kanseri tedavisi görürken zorluklarla hamile kaldığını ve oğlunu dünyaya getirdiğini hatırlatarak yaşanan olaya büyük üzüntü duyduğunu ifade etti. Çiğdem Yıldız, "Böyle bir olay benim çocuğumun başına geldi. Hiçbir insanın çocuğunun başına gelmesini istemiyorum" diyerek duygularını dile getirdi.

Baba Hasan Yıldız ise oğlunun okula yeni başladığı bir dönemde bu seviyede bir kavganın nasıl yaşandığını anlamadıklarını ifade ederek, hukuki sürecin devam ettiğini söyledi.

MURAT DUHA KİMDİR?

Murat Duha Yıldız, Çanakkale'de yaşayan ve eğitimine İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde devam eden 9. sınıf öğrencisidir. Ortaokul eğitimini Karabiga'da tamamlayan Murat Duha, ailesinin Zonguldak'tan Biga'ya taşınmasıyla birlikte liseye burada başlamıştır.

Sakin ve uysal karakteriyle tanınan Murat Duha, sınıf arkadaşları arasında kısa sürede Karabiga'nın gözde öğrencilerinden biri olmuştu. Ancak 25 Eylül'de yaşanan talihsiz kaza, tüm hayatını değiştirdi.

MURAT DUHA KAÇ YAŞINDA?

Murat Duha Yıldız, 9. sınıf öğrencisi olarak eğitim hayatına devam etmekte olup, yaşı 14–15 civarında. Henüz ergenlik döneminin başında olan genç öğrencinin yaşadığı olay, hem ailesi hem de eğitim çevresi için büyük bir üzüntü kaynağı oldu.

ÖĞRENCİ MURAT DUHA'NIN OKULDA YAŞADIĞI DARP OLAYININ DETAYLARI

Olay, 25 Eylül'de İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Murat Duha, sınıf arkadaşıyla yaşadığı bir tartışma sonrası darbe aldı. Baba Hasan Yıldız'ın aktardığına göre, Murat Duha yanlışlıkla arkadaşının ayağına bastı ve özür diledi. Ancak, bu olay küçük bir tartışma ile sınırlı kalmayarak bir arbede ve ardından şiddet eylemine dönüştü.

Murat Duha'nın başını masaya vurduğu ve bayılıp yere düştüğü sırada, arkadaşının tekme ve darbeleri devam etti. Olayı ayırmak isteyenlere de şiddet uygulandı. Aile, yaşananların ardından okul yönetimi ve ilgili kişiler hakkında şikayette bulundu.

ÇOMÜ Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Fatih Battal, öğrencinin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü belirterek, "Hastamızın takibini ve tedavisini yoğun bakım ünitemizde elimizden geldiğince yapıyoruz. Sağlık durumu ciddiyetini koruyor" dedi.