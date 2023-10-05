Öğrencilere kar tatili müjdesi yaklaştı! Kar ne zaman yağacak? Tarih verildi

Havaların soğumasıyla birlikte mevsimin ilk karı düşmeye başladı. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Van ve Hakkari'de yüksek noktalara kar düştü. Kış mevsiminde öğrencilere kar tatili müjdesi yaklaştı. Peki, kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından paylaştığı haritayla tarih verdi.

Kar tatili müjdesi yaklaştı! Kar ne zaman yağacak? Öğrencilere tarih verildi. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, X hesabından yaptığı paylaşımda kar yağışının etkili olacağı tarihleri paylaştı. Ökten, Trakya ve Ankara da dahil iç bölgelerde etkili kar yağışının başlayacağı bilgisini verdi.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Ökten, sıcaklık ve mevsim hareketliliği üzerinden yapılan 50 farklı senaryonun ortalamasının sonucunu paylaştı.

Haritayla paylaşım yapan Ökten, ortaya çıkan senaryolara göre en fazla yağışın Doğu Anadolu bölgesinde olacağını duyurdu.

Kerem Ökten paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Kar haritası. 18 Kasım'a kadar Trakya ve Ankara dahil iç bölgeler kar yağışı alacak. 50 senaryonun ortalaması bunu veriyor. Elbette Doğu Anadolu daha fazla..."

Özellikle kuzey kesimlerde soğukların etkili olacağını belirten Ökten, "Kuzey kesimlerde sezonun ilk 0 izotermi yakın. 1.500 metre üstümüzden 0 derece geçecek. 9-10 Ekim tarihleri soğuk havalar etkili olacak" ifadelerini kullandı.

ZİRVELERE KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yüksek kesimler kar yağışıyla beyaza büründü. İlçede aralıklarla etkili olan sağanak, havanın soğumasıyla yerini kara bıraktı. Sarıkamış'ı çevreleyen 2 bin 600 rakımlı Soğanlı Dağları, Kumrutepe ve Kızılçubuk mevkisindeki sarıçam ormanları beyaz örtüyle kaplandı.

Van ve Hakkari'de kar nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü. Van-Bahçesaray kara yolunun 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nde kar etkili oldu. Hakkari'de de kent merkezinde sağanak, yüksek kesimlerde kar etkili oldu. Yağış nedeniyle 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı ve civarındaki yüksek kesimler beyaza büründü.