Öğle arasında denize girmişti: Köpekbalığı donanma işçisini parçaladı!

Florida’da bir askeri üste çalışan sivil donanma personeli, öğle arasında yüzmek için girdiği denizde köpekbalığı saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Olayın ardından genç çalışan hastaneye kaldırılırken, durumunun kritik olduğu açıklandı.

Saldırı, Florida’nın Panama City bölgesindeki Naval Support Activity Panama City askeri üssünün marinasında meydana geldi. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, 20’li yaşlarındaki erkek çalışan bir mesai arkadaşıyla birlikte şnorkelle yüzmek için suya girdi.

Görgü tanıkları tarafından kaydedilen görüntülerde, gencin bir anda suyun yüzeyinde çırpınmaya başladığı ve büyük bir köpekbalığıyla mücadele ettiği görüldü. Kısa süre içinde çevredeki suyun kırmızıya döndüğü anlar paniğe neden oldu.

Olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi bölgede yapılan genç çalışan daha sonra HCA Gulf Coast Hastanesi’ne kaldırıldı. Yetkililer, saldırıda her iki kolunda da ağır yaralanmalar oluştuğunu ve hayati tehlikesinin sürdüğünü açıkladı.

Bay County Şerif Ofisi tarafından paylaşılan acil durum kayıtlarında, olay yerindeki kişilerin saldırının şiddeti karşısında büyük panik yaşadığı duyuldu. Görgü tanıkları, yaralının ciddi şekilde kan kaybettiğini söyledi.

Uzmanlar saldırıyı gerçekleştiren köpekbalığının büyük ihtimalle bölgede sık görülen boğa köpekbalığı olabileceğini belirtti. Ulusal Deniz Balıkçılığı Servisi’nde görev yapan araştırmacılar, boğa köpekbalıklarının Florida kıyılarında zaman zaman saldırgan davranışlar gösterebildiğini ifade etti.

Araştırma biyoloğu Dr. John Carlson, saldırının yanlış tanımlama sonucu gerçekleşmiş olabileceğini söyledi. Carlson’a göre köpekbalığı, şnorkelle yüzen kişiyi bir deniz kaplumbağası sanmış olabilir.

Olayın ardından Panama City çevresindeki plajlarda güvenlik önlemleri artırıldı. Yetkililer, tehlikeli deniz canlısı uyarısı anlamına gelen mor bayrakları sahillere çekti ve vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

Üs Komutanı Tristan V. Oliveria yaptığı açıklamada, ilk müdahaleyi yapan ekiplere teşekkür ederek bölgedeki tüm personel ve ziyaretçilerin güvenlik uyarılarını dikkate alması gerektiğini söyledi.

Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu ile NOAA ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği bildirildi.