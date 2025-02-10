Son zamanlarda çocuklardan yaşlılara kadar her yaş grubunda görülen Norovirüs enfeksiyonu, vakalarının artışıyla birlikte merak konusu oldu. Vatandaşlar "Norovirüs nedir, belirtileri nelerdir? Norovirüs havadan bulaşır mı?" gibi sorulara cevap ararken virüsün bulaşma yollarını bilmek ve gerekli önlemleri alabilmek istiyor. Peki, norovirüs tam olarak nasıl bulaşır? Hangi belirtilerle kendini gösterir ve ne kadar sürede iyileşir? İşte, norovirüs hakkında detaylar…

NOROVİRÜS NEDİR?

Norovirüs, mide ve bağırsaklarda iltihaplanmaya (gastroenterit) neden olan son derece bulaşıcı bir virüstür. "Kış kusma hastalığı" olarak da bilinen bu virüs, özellikle kapalı ortamlarda hızla yayılır ve salgınlara neden olabilir. Norovirüs enfeksiyonu, çocuklardan yaşlılara kadar her yaş grubunda görülebilir ve ani başlayan mide bulantısı, kusma ve ishal gibi belirtilerle kendini gösterir.

Norovirüs nedir

NOROVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Norovirüs enfeksiyonu, aniden başlayan mide ve bağırsak şikayetleriyle ortaya çıkar. Belirtiler, virüsle temas edildikten sonra 12 ila 48 saat içinde başlar ve genellikle 1-3 gün sürer. İşte, norovirüs enfeksiyonunun en yaygın belirtileri:

Şiddetli mide bulantısı ve kusma

İshal (sulu dışkı)

Karın ağrısı ve kramplar

Hafif ateş ve titreme

Baş ağrısı, halsizlik ve kas ağrıları

Bağışıklığı zayıf olan kişilerde belirtiler daha ağır seyredebilir ve hastalık süresi uzayabilir.

Norovirüs belirtileri

NOROVİRÜS HAVADAN BULAŞIR MI?

Norovirüs esas olarak dışkı veya kusmukla temas yoluyla bulaşır. Ancak, bu virüs oldukça dayanıklıdır ve yüzeylerde uzun süre canlı kalabilir. Direkt temas, kontamine yiyecek ve su tüketimi, hatta virüs partiküllerinin havaya karışması bulaşma yolları arasındadır.

Havadan bulaşma nadir olsa da, özellikle kusma sırasında virüsün havaya yayılan parçacıklarına maruz kalmak enfeksiyona neden olabilir.

Kapalı ve kalabalık ortamlarda, bu risk daha da artar.

Norovirüs nasıl bulaşır

NOROVİRÜSTEN NASIL KORUNULUR?

Elleri sık sık sabun ve suyla yıkamak en etkili korunma yöntemidir.

Kontamine yiyecek ve içeceklerden kaçının.

Mutfak ve ortak kullanım alanlarını dezenfekte edin.

Hasta kişilerle temastan kaçının ve hijyen kurallarına dikkat edin.

Norovirüs