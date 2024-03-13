Niyazi Nefi Kara kimdir? CHP Antalya Manavgat Belediye Başkan Adayı Niyazi Nefi Kara kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Antalya Manavgat Belediye Başkan adayı ise Niyazi Nefi Kara. Niyazi Nefi Kara kimdir? Niyazi Nefi Kara nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

NİYAZİ NEFİ KARA KİMDİR?

Niyazi Nefi Kara, 20 Ağustos 1969'da Antalya'nın Manavgat ilçesinde dünyaya gelmiştir. Babasının adı Ali, annesinin adı Ünzüle'dir. İlköğrenimini Hatipler Köyü İlkokulu'nda ve Manavgat Ortaokulu'nda tamamlamıştır. Ortaöğrenimini ise Manavgat Lisesi ve Antalya Lisesi'nde görmüştür. Tıp eğitimine devam etmek için 1991 yılında Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni tamamlamıştır. Ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimi almıştır.

Meslek hayatına Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olarak çeşitli hastanelerde devam etmiştir. Aydın SSK Bölge Hastanesi, Denizli SSK Bölge Hastanesi, Antalya Medical Park Hastanesi ve Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapmıştır. Sivil toplum kuruluşlarında da aktif olarak yer almıştır. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri Derneği Yöneticiliği, Göller Bölgesi Nörolojik Bilimler Derneği Kurucu Üyeliği, Türkiye Beyin Araştırmaları Derneği Kurucu Üyeliği, Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Yöneticiliği, Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeliği ve Antalya Tabip Odası adına Antalya Demokrasi Güçleri Platformu ve Antalya Eşgüdüm Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca, Atatürkçü Düşünce Derneği, Hasta Hakları Derneği, Türk Nöroşirurji Derneği üyesi ve Antalya Lisesi Mezunları Vakfı Yönetim Kurulu Üyesidir. Orta düzeyde İngilizce ve Almanca bilen Niyazi Nefi Kara, evli ve 2 çocuk babasıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.