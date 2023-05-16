Türkiye pazar günü sandığı giderken milletvekili genel seçimleri tamamlandı, cumhurbaşkanlığı seçimleri ise ikinci tura kaldı. Vatandaşlar hangi ilde kimler milletvekili oldu merak etti. Milletvekili isimleri merak edilen iller arasında Niğde geliyor. Peki, Niğde milletvekilleri kimlerdir 2023? Niğde'nin yeni tüm milletvekilleri isimleri ve partileri neler? Niğde AKP, MHP, CHP milletvekilleri kimler oldu? İşte detaylar...

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin sonuçlanmasının ardından hangi ilde kimler milletvekili oldu merak edildi. Bu bağlamda vatandaşlar, Niğde milletvekilleri kimlerdir 2023? Niğde'nin yeni tüm milletvekilleri isimleri ve partileri neler? Niğde AKP, MHP, CHP milletvekilleri kimlerdir? araştırması yapıyor. Niğde AKP milletvekilleri kimdir? Niğde CHP milletvekilleri kimdir? Niğde MHP milletvekilleri kimdir? İşte 2023 yeni Niğde milletvekilleri ve partileri...

2023 YENİ NİĞDE MİLLETVEKİLLERİ KİMLER OLDU?

2023 seçimlerinde Niğde'den AKP 1 milletvekili, CHP 1 milletvekili ve MHP 1 milletvekili çıkardı. Yeni Niğde milletvekili isimleri şu şekilde:

AK Parti 2023 Niğde Milletvekilleri İsimleri:

Cevahir Uzkurt

CHP 2023 Niğde Milletvekilleri İsimleri:

Ömer Fethi Gürer

MHP 2023 Niğde Milletvekilleri İsimleri: