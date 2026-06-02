Nevşehir Hacıbektaş’ta Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismi kültür merkezinden kaldırıldı

Mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik siyasi ve toplumsal tepkiler, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine de yansıdı. Nevşehir'in Hacıbektaş İlçe Belediye Meclisi, olağanüstü gündem maddesiyle gerçekleştirdiği toplantıda, ilçedeki kültür merkezinden Kılıçdaroğlu’nun adının silinmesini oy çokluğuyla kabul etti.

KARAR OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIDA OY ÇOKLUĞU İLE ALINDI

Haberhacıbektas sitesinin aktardığı bilgilere göre; Hacıbektaş Belediye Meclisi bugün acil kodla bir araya geldi. Toplantının tek ve en sıcak gündem maddesi, "Kemal Kılıçdaroğlu Kültür Merkezi"nin isminin değiştirilmesi önergesiydi. Yapılan hararetli görüşmelerin ardından geçilen oylamada, ismin kaldırılmasına yönelik hazırlanan önerge oy çokluğuyla meclisten geçti.

BAŞKAN ÇEKİMSER KALDI

Meclisteki oylama haritası ve partilerin takındığı tavır ise oldukça dikkat çekiciydi. Kültür merkezinden ismin kaldırılması yönünde kabul oyu veren, ret kullanan ve toplantıya katılmayan isimler şu şekilde şekillendi:

CHP’li meclis üyeleri Abidin Tunçbilek, Cafer Mutlu ve Naciye Şenlik ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) mensupları Dede Göçer, Ali Batur, Merve Özgün Aloğlu ve Leyla Kındış kabul oyu verirken, Feti Mutlu tabelanın değişmesine karşı çıkarak ret oyu kullandı.

Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Kaim oylamada çekimser kalmayı tercih etti.

İYİ Parti sıralarından Gülşen Salman ise bu olağanüstü oturumda yer almadı.

YENİ İSİM İÇİN SÜRE İSTENDİ

Meclis, Kılıçdaroğlu isminin tabeladan indirilmesi konusunda uzlaşsa da binaya hangi ismin verileceğini henüz netleştirmedi. Kültür merkezinin yeni adının ne olacağı konusu, önümüzdeki günlerde yapılacak meclis oturumlarında tekrar masaya yatırılacak. Alınan kararla birlikte tarihi ilçedeki dev tesiste tabelanın indirilmesi kesinleşirken, yeni isim belirlenene kadar merkezin adının ne olacağı merak konusu oldu.