1400 yıldır hiç kesilmedi! 4 çeşmesinde 4 ayrı hastalığın şifası var

İstanbul-Antalya kara yolunda Osmaneli'ne 8 kilometre uzaklıktaki tesiste 'Deri hastalıkları ile mide, safra kesesi, böbrek rahatsızlıklarının tedavisinde iyi geldiği' iddia edilen 4 çeşme bulunuyor. 2017 yılında Osmaneli Belediyesince tesis haline getirilen içmeler böbrek, safra, egzama ve mide rahatsızlıklarının her biri için 4 ayrı musluktan akıyor.

"KENDİ RAHATSIZLIKLARINA İYİ GELDİĞİNİ İDDİA EDİYORLAR"

Tesis hakkında bilgi veren tesis koordinatörü Abdullah Tetik, "Burada güzel bir su var, insanlar bu suya rağbet ediyorlar. Kendi rahatsızlıklarına iyi geldiğini iddia ediyorlar. Biz de bu noktada bu alanı bir mesire alanı olarak kullanabilmeleri için geldiklerinde doğanın içerisinde konaklayabilecekleri bir tesis inşa ettik. Şu anda geldiğimiz noktada, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan işletme belgelerini alarak burayı turizmin hizmetine sunduk. Toplamda 80 yatak kapasiteli bir tesis burası, İçmeler Tesisi. İnsanlar gelip ihtiyaçlarını gideriyorlar, hem de konaklama ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Aynı zamanda doğanın içerisinde daha rahat nefes alabilecekleri, zinde bir şekilde memleketlerine dönebilecekleri bir ortam sunuluyor. Suyun tadına bakarak burada dinlenme süreçlerine devam ediyorlar" dedi.

“1400 YILDIR BURADA”

Akan suların 1400 yıldır burada olduğunu anlatan Tetik, "Bu suların 1950'den beri düzenli bir şekilde çeşme olarak aktığını biliyoruz. Daha önceki yıllarda kullanılıyormuş ama çeşmeler oluşturulduktan sonra kişiler daha çok rağbet etmeye başladı. Bizler de tüm vatandaşlarımıza buradan çağrıda bulunuyoruz; bu güzellikleri tatmaya davet ediyoruz" dedi.

"SEDEF HASTASIYDIM, ŞİFA BULDUM”

Sakarya'dan gelen Adan Ön ise, "Sedef hastasıydım, şifa buldum. Sürekli geliyorum" derken başkan bir vatandaş, "Burası uzun yıllardır söylenir biz Sakarya'dan geliyoruz yoldan geçerken uğradık" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı