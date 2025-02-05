Nevşehir'de okullar tatil mi 6 Şubat? 6 Şubat'ta Nevşehir'de okul yok mu?

Kahramanmaraş merkezli yaşanan büyük depremlerin yıldönümü 6 Şubat, anma günü olarak ilan edilirken Nevşehir'de o günün resmi tatil olup olmadığı da merak konusu oldu. Peki, 6 Şubat Nevşehir'de resmi tatil mi? 6 Şubat'ta Nevşehir'de kamu kurumları çalışıyor mu? İşte, merak edilenler…

6 ŞUBAT NEVŞEHİR'DERESMİ TATİL Mİ?

Nevşehir'de 5 Şubat 2025 Çarşamba günü, olumsuz hava şartları sebebiyle taşımalı eğitime bir günlük ara verilmişti. Ancak, 6 Şubat 2025 Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair şu an için resmi bir duyuru bulunmamaktadır. En güncel bilgileri almak için Nevşehir Valiliği'nin resmi açıklamalarını takip etmeniz tavsiye edilir.

Nevşehir'de okullar tatil mi