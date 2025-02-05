Nevşehir'de okullar tatil mi 6 Şubat? 6 Şubat'ta Nevşehir'de okul yok mu?
6 Şubat resmi tatil mi? Türkiye'de resmi tatiller listesi vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, Nevşehir'de 6 Şubat'ın tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Özellikle Nevşehir'de öğrenciler, 6 Şubat'ta okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, 6 Şubat'ta Nevşehir'de okullar ve kamu kurumları tatil mi olacak? İşte, detaylar…
Kahramanmaraş merkezli yaşanan büyük depremlerin yıldönümü 6 Şubat, anma günü olarak ilan edilirken Nevşehir'de o günün resmi tatil olup olmadığı da merak konusu oldu. Peki, 6 Şubat Nevşehir'de resmi tatil mi? 6 Şubat'ta Nevşehir'de kamu kurumları çalışıyor mu? İşte, merak edilenler…
6 ŞUBAT NEVŞEHİR'DERESMİ TATİL Mİ?
Nevşehir'de 5 Şubat 2025 Çarşamba günü, olumsuz hava şartları sebebiyle taşımalı eğitime bir günlük ara verilmişti. Ancak, 6 Şubat 2025 Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair şu an için resmi bir duyuru bulunmamaktadır. En güncel bilgileri almak için Nevşehir Valiliği'nin resmi açıklamalarını takip etmeniz tavsiye edilir.