Necmettin Çalışkan kimdir? Milletvekili Necmettin Çalışkan kaç yaşında, nereli? İsrail tarafından alıkonuldu!

Türkiye siyaset sahnesinde ve akademik dünyada adından sıkça söz ettiren isimlerden biri olan Necmettin Çalışkan, hem bilimsel çalışmaları hem de siyasi tecrübeleriyle dikkat çekiyor. Hatay kökenli olan Çalışkan, akademik başarıları, iş dünyasındaki etkisi ve milletvekilliği kariyeri ile tanınıyor. Peki, Necmettin Çalışkan kimdir? Milletvekili Necmettin Çalışkan, kaç yaşında, nereli, hangi partiden? Necmettin Çalışkan'ın hayatına dair detaylar haberimizde...

NECMETTİN ÇALIŞKAN KİMDİR?

1973 yılında doğan Necmettin Çalışkan, eğitim hayatına İmam Hatip Lisesi ile başladı ve 1991 yılında buradan mezun oldu. Ardından 1995 yılında Ezher Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden dereceyle mezun olarak akademik dünyaya sağlam bir adım attı. Yüksek lisansını 2010 yılında, doktora eğitimini ise 2013 yılında Ankara Üniversitesi bünyesinde tamamlayan Çalışkan, akademik kariyerini Hatay'da sürdürdü.

2014 yılında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde Yardımcı Doçent, 2018 yılında ise Doçent unvanını aldı. Akademik çalışmalarının yanı sıra Hatay'ın dini ve kültürel değerlerini ele aldığı çok sayıda makale yayımlayan Çalışkan'ın dokuz kitabı bulunuyor. Ayrıca, 1986'dan bu yana çeşitli gazete ve dergilerde yazılar kaleme alıyor ve günümüzde Milli Gazete köşe yazarı olarak faaliyet göstermektedir.

MİLLETVEKİLİ NECMETTİN ÇALIŞKAN KAÇ YAŞINDA?

2025 yılı itibarıyla Necmettin Çalışkan 52 yaşındadır. 28. Dönem Hatay Milletvekili olarak TBMM'de görev yapan Çalışkan, yıllara yayılan akademik ve iş dünyasındaki deneyimlerini siyasete taşıyarak Hatay halkına hizmet ediyor. Milletvekilliği sırasında hem bölgesel hem de ulusal düzeyde birçok projeye imza atmıştır.

NECMETTİN ÇALIŞKAN NERELİ?

Necmettin Çalışkan Hataylıdır. Hatay, Çalışkan'ın hem akademik çalışmalarında hem de sosyal ve kültürel faaliyetlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Hatay'ın tarihsel ve kültürel mirasına olan ilgisi, akademik makalelerinde ve kitaplarında da sıkça kendini göstermektedir. Ayrıca, Hatay Ticaret ve Sanayi Odası'nda Meclis Başkanvekilliği yaparak bölgesel ticaret ve ekonomi alanına katkıda bulunmuştur.

NECMETTİN ÇALIŞKAN HANGİ PARTİDEN?

Necmettin Çalışkan, Saadet Partisi üyesidir. Siyasi kariyerine Refah Partisi döneminde milletvekili danışmanlığı yaparak başlamış, günümüzde ise Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi olarak aktif görevler üstlenmektedir. Siyasi yaklaşımında hem dini hem de kültürel değerleri ön planda tutan Çalışkan, Hatay ve Türkiye genelinde sosyal ve siyasal projelerde yer almaktadır.

NECMETTİN ÇALIŞKAN NE İŞ YAPIYOR?

Necmettin Çalışkan, akademik, ticari ve siyasi alanlarda faaliyet göstermektedir.

Akademik Hayat: Yardımcı Doçent ve Doçent olarak Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde dersler vermiş ve araştırmalar yapmıştır. Makaleleri ve kitaplarıyla özellikle Hatay'ın dini ve kültürel değerlerine katkıda bulunmuştur.

Ticari Faaliyet: Hatay'da aktif olarak ticari hayatını sürdüren Çalışkan, 2012 yılında Hatay Sanayici ve İş Adamları Derneği tarafından "Yılın İş Adamı", 2013 yılında ise Türk-Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından "Stratejik Vizyon Sahibi İş Adamı" ödüllerine layık görülmüştür.

Siyasi Kariyer: 20. Dönem Refah Partisi milletvekili danışmanlığı ve 28. Dönem Hatay Milletvekilliği görevleri ile aktif siyasette yer almaktadır.

Sosyal ve Kültürel Katkılar: Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanvekilliği, Hatay Gazeteciler Cemiyeti Onur Kurulu üyeliği ve sarı basın kartı sahibi olması ile toplumsal çalışmalarda aktif rol almaktadır.

Çalışkan ayrıca, iyi derecede Arapça ve İngilizce bilmekte, üniversite öncesi Şam'da dil eğitimi almış ve hafızdır. Sosyal, siyasal, bilimsel ve ticari çalışmalar kapsamında 70'i aşkın ülkeye seyahat etmiştir.