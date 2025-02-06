Necla Nazır kimdir? Necla Nazır kaç yaşında, nereli?

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olan Necla Nazır, oyunculuğu ve özel hayatıyla sıkça gündeme geliyor. Sanat dünyasına 1972 yılında Ses Dergisi'nin düzenlediği yarışmada birinci seçilerek adım attı. 16 yaşında, "Ben Doğarken Ölmüşüm" filmiyle Yeşilçam'a giriş yaptı. Peki, Necla Nazır kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Necla Nazır'ın hayatı ve kariyeri…

NECLA NAZIR KİMDİR?

Necla Nazır, 16 Nisan 1956'da Yunanistan'ın İskeçe şehrinde doğdu. Çocukluk yıllarını İstanbul Eyüpsultan'da geçirdi ve Silahtarağa İlkokulu'nda eğitim aldı. Ortaokulu tamamladıktan sonra eğitimine devam etmeyerek bir fabrikada işçi olarak çalışmaya başladı.

1972 yılında Ses Dergisi'nin düzenlediği yarışmada birinci olarak sinema dünyasına adım attı. 16 yaşında "Ben Doğarken Ölmüşüm" adlı filmle Yeşilçam'a katıldı ve kısa sürede sektörün masum ve güzel yüzlü oyuncularından biri haline geldi. Ayrıca, "Sende... Uzadı Geceler" adlı bir müzik albümüne de sahiptir.

Necla Nazır

Necla Nazır, uzun yıllar boyunca şarkıcı ve oyuncu Ferdi Tayfur ile birlikte oldu ve bu birliktelikten Tuğçe Tayfur adında bir kızı dünyaya geldi. Çift, 2007 yılında yollarını ayırdı.

Sanat hayatı boyunca birçok filmde rol alan Nazır, 2008 yılında oyunculuğu bıraktı. Daha sonra muhafazakar bir yaşam tarzını benimseyerek başörtüsü takmaya başladı ve çeşitli televizyon programları sundu. 2018 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görüldü.

Necla Nazır ve Ferdi Tayfur

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