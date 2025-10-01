Necati Zincirkıran kimdir, kaç yaşındaydı? Necati Zincirkıran neden öldü?

Türkiye gazeteciliğinin öncü isimlerinden, uzun yıllar medya dünyasında iz bırakan duayen gazeteci Necati Zincirkıran, 96 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla başsağlığı dileğinde bulunarak, Zincirkıran'ın basın dünyasına katkılarını bir kez daha hatırlattı. Peki, Necati Zincirkıran kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Gazeteci Necati Zincirkıran neden öldü? Necati Zincirkıran'ın hayatına dair tüm detaylar haberimizde...

NECATİ ZİNCİRKIRAN KİMDİR?

Necati Zincirkıran, 4 Aralık 1929 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Genç yaşta denizcilik eğitimi almaya başladı ve II. Dünya Savaşı yıllarında Heybeliada Deniz Lisesi'nden Mersin'e nakledildi. Sağlık sorunları nedeniyle bu eğitimini tamamlayamayan Zincirkıran, İngiltere'de Denizcilik Bankası bursu ile eğitimine devam etti.

Zincirkıran, denizcilik alanında uzmanlaşmasının yanı sıra Londra Gazetecilik Okulu'ndan uzaktan eğitimle gazetecilik sertifikası aldı. 1950 yılında Türkiye'ye döndü ve gazetecilik kariyerine adım attı. 1951'de ABD Columbia Üniversitesi'nde yetişkin gazeteciler için düzenlenen özel bir eğitime katıldı.

Hürriyet Gazetesi'ndeki kariyerine 1952'de Ortadoğu muhabiri olarak başlayan Zincirkıran, 1957'de Ankara Temsilcisi, 1960'ta ise Genel Yayın Müdürü olarak görev yaptı. Hürriyet Haber Ajansı'nın kurucusu olarak gazeteciliğe önemli katkılarda bulundu.

1969 yılında Hürriyet'ten ayrıldıktan sonra Günaydın Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmeni oldu. 1981-1986 yılları arasında Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. 1990'dan itibaren Medya Holding'de baş danışmanlık yaptı ve Sabah Gazetesi'nde yazarlık görevini sürdürdü. 2003 yılında aktif gazetecilik hayatına veda etti.

NECATİ ZİNCİRKIRAN KAÇ YAŞINDAYDI?

Duayen gazeteci Necati Zincirkıran, 96 yaşında aramızdan ayrıldı. Uzun ve başarılı bir yaşam süren Zincirkıran, basın dünyasında sayısız ödül ve takdir kazandı. Sürekli basın kartı sahibi olan Zincirkıran, Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü'ne de layık görüldü.

NECATİ ZİNCİRKIRAN NERELİ?

Necati Zincirkıran, İstanbul doğumlu bir gazeteciydi. Doğduğu şehirde başladığı yaşam yolculuğu, dünya çapında gazetecilik ve denizcilik deneyimleriyle birleşti. İngiltere ve ABD'de aldığı eğitimler, ona uluslararası bir bakış açısı kazandırdı ve Türkiye gazeteciliğinde iz bırakan bir kariyerin temelini oluşturdu.

NECATİ ZİNCİRKIRAN NEDEN ÖLDÜ?

Zincirkıran'ın vefat sebebi ile ilgili resmi açıklama yapılmadı. Ancak, 96 yaşında hayata veda ettiği bilgisi basına yansıdı. TGC'nin yayımladığı başsağlığı mesajında Zincirkıran'ın ailesine ve basın camiasına sabır dilendi. Basın dünyası, uzun yıllar gazetecilikte örnek bir kariyer bırakmış bu duayen ismi saygıyla anıyor.

NECATİ ZİNCİRKIRAN KİTAPLARI

Zincirkıran, uzun gazetecilik kariyeri boyunca sadece haberlerle değil, aynı zamanda yazıları ve yayınlarıyla da hafızalarda yer bıraktı. Yazdığı kitaplar, gazetecilik tarihine ışık tutarken, genç gazeteciler için ilham kaynağı oldu. Ayrıca, denizcilik ve uluslararası hukuk konularındaki bilgisi, akademik yayınlara da katkı sağladı.