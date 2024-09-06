NARİN NEREDE? 6 Eylül Cuma Narin bulundu mu? Narin kaç gündür kayıp?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın bulunması için yürütülen arama çalışmaları hala devam ediyor. Arama çalışmaları, Türkiye'nin gündeminde geniş yankı uyandırdı ve birçok kişi Narin'in akıbetini yakından takip ediyor. AFAD, emniyet ve gönüllülerden oluşan geniş bir ekip, hem karadan hem havadan aramalarını sürdürüyor. Deliller, ifadeler ve güvenlik kameraları detaylı şekilde inceleniyor. Peki, 6 Eylül Cuma Narin bulundu mu? Narin kaç gündür kayıp? Detaylar haberimizde...

NARİN NEREDE?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 8. gününe girerken, bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi. İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, bugüne kadar jandarma tarafından 12 bin 565 araç ve 32 bin 952 kişinin sorgulandığını, 16 plaka tanıma sistemi ve 78 kameranın incelendiğini, 8'i şüpheli olmak üzere toplam 66 kişinin ifadesinin alındığını belirtti. Yıldırım, "Şu an olayla ilgili çember çok daraldı ve deliller doğrultusunda sonuca çok yaklaştık" dedi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 21 Ağustos'ta Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kur'an kursundan çıkan Narin Güran, eve dönmeyince ailesi arama başlattı. Köylülerin de katıldığı aramalardan sonuç alınamayınca, baba Arif Güran saat 20.00'de jandarmaya başvurdu. Bunun üzerine bölgeye Jandarma, AFAD, su altı arama timleri ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ayrıca helikopter desteğiyle havadan taramalar gerçekleştirildi.

Arama çalışmaları sırasında 150 araç sorgulanırken, mahalledeki evler ve köy girişindeki araçlar incelendi. Şu ana kadar 12 bin 550 araç ve 130 kişinin ifadesi alındı, 11 bin dönümlük alan 7 iz takip köpeği ile tarandı.

22 Ağustos'ta bir çocuk terliği bulundu ve Güran ailesine gösterildi. Başta terliğin Narin'e ait olduğu düşünülse de, aile daha sonra terliğin numarasının kızlarına ait olmadığını ifade etti.

Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri de okulun güvenlik kameralarından alındı. 21 Ağustos'ta saat 15.15'te kaydedilen görüntülerde, Narin'in dört arkadaşıyla yürüdüğü, daha sonra evine gitmek üzere tek başına ayrıldığı görüldü.

Arama çalışmalarının 8. gününde bir kişi gözaltına alınırken, Tavşantepe İlkokulu'nda oluşturulan harekat merkezinden bilgi veren Tümgeneral Selçuk Yıldırım, arama çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü belirtti. Yıldırım, "Diyarbakır Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerimiz AFAD, emniyet, sağlık, itfaiye ve gönüllülerle birlikte toplamda 1710 kişilik bir ekiple arama çalışmalarını sürdürüyor. Havadan ve karadan tüm imkanlarımızı seferber ettik. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timleri, Dicle Üniversitesi ve AFAD dalgıçlarıyla su kaynakları da taranıyor. Tüm imkanlar kullanılıyor, sonuca çok yakınız" diye ekledi.

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