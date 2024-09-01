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Narin'in amcası neden gözaltına alındı? Kayıp Narin bulundu mu? 1 Eylül son dakika gelişmeleri...

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1 Eylül'deki son dakika gelişmeleri arasında Narin'in amcasının neden gözaltına alındığı ve kayıp Narin'in bulunup bulunmadığı bilgisi yer alıyor. Diyarbakır'da kaybolan Narin'in durumu hakkındaki son dakika gelişmeleri merakla bekleniyor.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Amca S.G.'nin Narin'in kaybolmasının ardından telefonun 1 saat boyunca kapalı olduğu ve bu nedenle gözaltına alındığı öğrenildi. Olayın detayları merak ediliyor. Birçok kişi Narin'in nerede olduğunu merak ediyor. Peki, Narin'in amcası neden gözaltına alındı? Kayıp Narin bulundu mu? 1 Eylül son dakika gelişmeleri...

NARİN BULUNDU MU?

Narin'i bulmak için dün ve bu akşam jandarma ekiplerince, Güran ailesinin evinin de bulunduğu mahalledeki bazı evlerde ve mahalle içerisinde arama gerçekleştirildi.

Narin'in amcası neden gözaltına alındı? Kayıp Narin bulundu mu? 1 Eylül son dakika gelişmeleri...

NARİN'İN AMCASI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Küçük kızı bulmak için her ihtimali değerlendiren ekipler, Narin'in amcası olan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı S.G.'yi gözaltına aldı. Amca S.G.'nin Narin'in kaybolmasının ardından telefonun 1 saat boyunca kapalı olduğu ve bu nedenle gözaltına alındığı öğrenilirken, dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Halk Tv'de yer alan habere göre, amca S.G'nin telefonunda tüm mesaj ve arama kayıtlarını silmek için özel bir uygulama kullandığı tespit edildi.

Narin'in amcası neden gözaltına alındı? Kayıp Narin bulundu mu? 1 Eylül son dakika gelişmeleri...

NARİN NEREDE?

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın arama çalışmaları devam ediyor. Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, AFAD ekipleriyle Tavşantepe İlkokulunun güvenlik kamerasınca Narin'in son görüntüsünün kaydedildiği yerin yakınında bulunan saman yığınını aradı.

Saman yığını üzerindeki brandayı kaldıran ekipler, yer altı görüntüleme cihazıyla tarama yaptı. Ekipler, uzun şişlerle saman altında da çalışma gerçekleştirdi. Bu arada, Türk Kızılay Diyarbakır Şubesince arama çalışmalarında yer alan ekiplere yemek ve çay ikramında bulunuldu.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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