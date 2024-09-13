Üye Girişi
Haberler

NARİN'İ AMCASI MI ÖLDÜRDÜ? Narin Güran cinayetinde katil kim? Narin Güran cinayetinde son durum!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Narin'i amcası mı öldürdü, katili kim? Narin Güran cinayetinde katil kim, olay çözüldü mü? Narin'i kim öldürdü? Narin Güran olayında son durum ne? Gündeme bomba gibi düşen Narin Güran cinayeti ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin cinayetinin organize bir şekilde işlenmiş olabileceği konusu tüm yönleriyle inceleniyor. Tüm Türkiye'nin gündeminde yer alan ve herkesi yasa boğan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti ile ilgili tüm araştırmalar sürüyor. Detaylar...

Narin'i kim öldürdü, katili kim? Narin Güran cinayeti son durum ne? Narin'i amcası mı öldürdü, katili kim? Narin Güran cinayetinde katil kim, olay çözüldü mü? Narin'i kim öldürdü? Türkiye'yi yasa boğan Narin cinayeti ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Tüm Türkiye'nin gündemine oturan Narin Güran cinayeti ile ilgili son durum ne? Diyarbakır'da Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alındı. Peki Narin Güran'ı amcası mı öldürdü?

NARİN'İ AMCASI MI ÖLDÜRDÜ?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin cinayeti soruşturmasına dair açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç açıklamasında; 'İfadeler alındı, savcılarımız bu ifadeleri değerlendirecek. Titizlikle biz de takip ediyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımız başından beri üstün bir gayret gösterilmesini istemişti. Narin evladımızı katleden canilerin bir an önce bulunması ve yargı huzurunda hesap vermelerinin sağlanması hepimizin beklentisi. Evlerde aramalar, incelemeler yapıldı! Adli tıp incelemeleri de devam ediyor, İfadelerden yola çıkarak bir takım değerlendirmeler yapacak savcımız. Bazı değerlendirmelerin özellikle soruşturmanın selameti açısından sakıncalı olabileceğini paylaşmak istiyoruz etkin bir soruşturma için ve Narin kızımızı katledenlerin yargı önüne çıkarılıp en ağır cezaya çarptırılması bizim en önemli önceliğimiz. Soruşturmanın gizliğini etkileyebilecek delilleri ve tanıkları etkileyebilecek bir takım beyanlardan kaçınmak lazım. Özellikle basın mensuplarından bunu istirham ediyorum.' dedi. Narin Güran cinayeti ile ilgili kesin suçlu henüz belli değil. Araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor.

NARİN'İ AMCASI MI ÖLDÜRDÜ? NARİN GÜRAN CİNAYETİNDE SON DURUM NE? NARİN'İ KİM ÖLDÜRDÜ?

NARİN GÜRAN NASIL BULUNDU?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan acı haber geldi. Küçük kızın cansız bedeni jandarma ekiplerince köyün yakınlarındaki Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.

Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından yeni gelişme yaşandı. Yürütülen soruşturma kapsamında 24 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında; annesi, babası, 2 ağabeyi, 3 amcası ve 2 Eylül'de tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Gözaltına alınan 2 ağabeyden birinin daha önce gözaltına alınan ve kolundaki ısırık izi İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerde Narin Güran'a ait olmadığı belirlenerek, serbest bırakılan E.G. (18) olduğu belirtildi. Şu anda Narin cinayeti ile ilgili 10 kişi gözaltında.

NARİN'İ AMCASI MI ÖLDÜRDÜ? NARİN GÜRAN CİNAYETİNDE SON DURUM NE? NARİN'İ KİM ÖLDÜRDÜ?

NARİN'İ AMCASI MI ÖLDÜRDÜ? NARİN GÜRAN CİNAYETİNDE SON DURUM NE? NARİN'İ KİM ÖLDÜRDÜ?

Betül Cirit
Betül Cirit
Haberler.com - Gündem

Soğuk Haber Narin Güran Narin Güran Diyarbakır Türkiye 3-sayfa Cinayet Bağlar Hukuk

Narin'in serbest bırakılan babası ilk kez konuştu: Devlet kızımın katilinin kanını yerde koymayacaktır

Narin'in babası serbest kaldıktan sonra ilk kez konuştu

 Amca Salim Güran'la ilgili olay iddia! 100'e yakın telefon numarasına sahip olduğu ortaya çıktı

Amca Salim Güran'la ilgili olay iddia! Kişisel verileri çalan hacker dosyayı sızdırdı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diploma polemiğini bitirecek sözler: 1981'de buradan mezun oldum, gururluyum

"1981 yılında bu üniversiteden mezun oldum, gururluyum"
LGS'de tartışılan soru iptal edildi! Puanlar yeniden hesaplanabilir

LGS'de tartışılan soru iptal edildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
LGS puanları yeniden mi hesaplanacak? LGS PUANLARI İPTAL Mİ EDİLDİ? LGS puanları iptal mi? Müge Anlı'da son bölüm ne oldu? 13 Eylül Müge Anlı'da Çiğdem Koçyiğit bulundu mu? 32. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI! POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? POMEM başvuru şartları neler? Sıla bebek olayı nedir, ne zaman oldu? Tekirdağ'da Sıla bebek öldü mü, nasıl öldü? Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç sevgili mi? Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç nerede nasıl görüntülendi? 15 EYLÜL'E DİKKAT! 15 Eylül'de en şanslı burçlar hangileri? Ay, Venüs ve Jüpiter kavuşumunun etkileri neler olacak? Aşk, kısmet, evlilik... NARİN'İ AMCASI MI ÖLDÜRDÜ? Narin Güran cinayetinde katil kim? Narin Güran cinayetinde son durum! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? 13 Eylül canlı döviz kuru! Bugün dolar kuru ne kadar? Gizli Bahçe konusu nedir? Gizli Bahçe dizisi hangi gün yayınlanacak? KPSS NE ZAMAN? 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024- KPSS Ortaöğretim) hangi gün, saat kaçta?
title