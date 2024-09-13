NARİN'İ AMCASI MI ÖLDÜRDÜ? Narin Güran cinayetinde katil kim? Narin Güran cinayetinde son durum!

Narin'i kim öldürdü, katili kim? Narin Güran cinayeti son durum ne? Narin'i amcası mı öldürdü, katili kim? Narin Güran cinayetinde katil kim, olay çözüldü mü? Narin'i kim öldürdü? Türkiye'yi yasa boğan Narin cinayeti ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Tüm Türkiye'nin gündemine oturan Narin Güran cinayeti ile ilgili son durum ne? Diyarbakır'da Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alındı. Peki Narin Güran'ı amcası mı öldürdü?

NARİN'İ AMCASI MI ÖLDÜRDÜ?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin cinayeti soruşturmasına dair açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç açıklamasında; 'İfadeler alındı, savcılarımız bu ifadeleri değerlendirecek. Titizlikle biz de takip ediyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımız başından beri üstün bir gayret gösterilmesini istemişti. Narin evladımızı katleden canilerin bir an önce bulunması ve yargı huzurunda hesap vermelerinin sağlanması hepimizin beklentisi. Evlerde aramalar, incelemeler yapıldı! Adli tıp incelemeleri de devam ediyor, İfadelerden yola çıkarak bir takım değerlendirmeler yapacak savcımız. Bazı değerlendirmelerin özellikle soruşturmanın selameti açısından sakıncalı olabileceğini paylaşmak istiyoruz etkin bir soruşturma için ve Narin kızımızı katledenlerin yargı önüne çıkarılıp en ağır cezaya çarptırılması bizim en önemli önceliğimiz. Soruşturmanın gizliğini etkileyebilecek delilleri ve tanıkları etkileyebilecek bir takım beyanlardan kaçınmak lazım. Özellikle basın mensuplarından bunu istirham ediyorum.' dedi. Narin Güran cinayeti ile ilgili kesin suçlu henüz belli değil. Araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor.

NARİN GÜRAN NASIL BULUNDU?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan acı haber geldi. Küçük kızın cansız bedeni jandarma ekiplerince köyün yakınlarındaki Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.

Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından yeni gelişme yaşandı. Yürütülen soruşturma kapsamında 24 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında; annesi, babası, 2 ağabeyi, 3 amcası ve 2 Eylül'de tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Gözaltına alınan 2 ağabeyden birinin daha önce gözaltına alınan ve kolundaki ısırık izi İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerde Narin Güran'a ait olmadığı belirlenerek, serbest bırakılan E.G. (18) olduğu belirtildi. Şu anda Narin cinayeti ile ilgili 10 kişi gözaltında.