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Nagihan Karadere'nin başı saplantılı hayranlarıyla derde girdi! Soluğu savcılıkta aldı

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Survivor yarışmasıyla adını duyuran milli atlet Nagihan Karadere'nin başı saplantılı hayranlarıyla derde girdi. Telefonunun hiç durmadan çaldığını ve arayan kişilerin kendisine evlilik teklifi ettiğini söyleyen Karadere "TC kimlik numarama kadar biliyorlar. Benim adıma hat çıkarmışlar 800 lira fatura geldi. Savcılığa suç duyurusunda bulundum" dedi.

2016, 2018, 2022 ve 2024 yıllarında Survivor'a katılarak performansıyla adından söz ettiren milli atlet Nagihan Karadere, bir süredir saplantılı hayranlarıyla uğraşıyor. Telefon numarası birçok kişinin eline geçen Karadere, suç duyurusunda bulundu.

EVLİLİK TEKLİFİ EDEN DE VAR PARA İSTEYEN DE

Sürekli tanımadığı kişiler tarafından arandığını ve artık telefon sesinin kendisinden fobi haline geldiğini söyleyen Karadere, Show Ana Haber'e yaptığı açıklamada "Başıma gelmeyen kalmadı, depresyon moduna girdim. Artık telefon kullanamayacak duruma geldim. Telefon sesi artık fobim oldu. Telefonum tüm Türkiye'ye yayılmış gibi arayan arayana. Gece aramaya bir başlıyorlar sabah 4'e kadar telefonum hiç susmuyor. Engelliyorum, uyarıyorum... Arayanlar 'Seni çok seviyoruz, büyük hayranlık duyuyoruz' diyorlar. Biri arıyor benimle evlenmek istiyor biri arıyor para istiyor" dedi.

Nagihan Karadere'nin başı saplantılı hayranlarıyla derde girdi! Soluğu savcılıkta aldı

"TC KİMLİK NUMARAMI BİLİYORLAR, ADIMA NUMARA VE İNTERNET PAKETİ ALMIŞLAR"

Kişisel bilgilerinin tanımadığı kişilerin eline geçtiğini söyleyen Karadere "TC kimlik numaramı bana söyleyenler oluyor bu çok tehlikeli bir şey. Benim için son radde o oldu. Benim bütün bilgilerimi ele geçirmişler. Üzerime olan numaraları söylüyorlar, adıma numara ve internet paketi alınmış. Faturalar da bana yansıyor, son olarak 805 TL geldi. Korkuyorum... Belki benim bilgilerimle birine yardım ve yataklık yapıyorlar. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk" ifadelerini kullandı.

Nagihan Karadere'nin başı saplantılı hayranlarıyla derde girdi! Soluğu savcılıkta aldı

Nagihan Karadere'nin başı saplantılı hayranlarıyla derde girdi! Soluğu savcılıkta aldı

Nagihan Karadere'nin başı saplantılı hayranlarıyla derde girdi! Soluğu savcılıkta aldı

Nagihan Karadere'nin başı saplantılı hayranlarıyla derde girdi! Soluğu savcılıkta aldı

Haberler.com / Bilal Ceran - Televizyon

Nagihan Karadere Televizyon Magazin Haberler

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