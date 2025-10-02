Naci Görür kimdir? Naci Görür İstanbul'da hissedilen deprem ile ilgili açıklama yaptı mı?

Son günlerde İstanbul ve çevresinde hissedilen depremler sonrası Naci Görür'ün kim olduğu ve yaptığı açıklamalar merak konusu oldu. Jeoloji uzmanı ve deprem bilimci olan Naci Görür, Türkiye'de deprem riskleri ve fay hatları üzerine önemli değerlendirmelerde bulunan isimlerden biri olarak biliniyor. İstanbul'daki sarsıntılarla ilgili olarak kamuoyuna ne tür bilgiler verdiği ise araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

NACİ GÖRÜR KİMDİR?

Naci Görür, Türkiye'nin önde gelen jeoloji ve deprem bilimcilerinden biridir. 1947 yılında Elazığ'da doğmuş, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi'nde Jeoloji Mühendisliği eğitimi almıştır. Akademik kariyerine aynı fakültede asistan olarak başlamış, ardından İngiltere'de Londra Üniversitesi'nin Imperial College'da yüksek lisans ve doktora derecelerini tamamlamıştır.

Türkiye'ye döndükten sonra İTÜ'de öğretim üyeliği yapmış, 1997-2000 yılları arasında fakülte dekanlığı görevini üstlenmiştir. Sedimantoloji ve Deniz Jeolojisi alanlarında uzmanlaşan Görür, özellikle Marmara Denizi ve Türkiye'nin deprem riski üzerine yaptığı çalışmalarla tanınmaktadır. Ayrıca, çok sayıda ulusal ve uluslararası bilimsel projede aktif rol almış, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve TÜBİTAK gibi önemli kurumlarda önemli görevler üstlenmiştir.

NACİ GÖRÜR KAÇ YAŞINDA?

Naci Görür, 1947 doğumlu olduğu için 2025 yılı itibarıyla 78 yaşındadır.

NACİ GÖRÜR NERELİ?

Naci Görür, Türkiye'nin doğusunda yer alan Elazığ şehrinde dünyaya gelmiştir.

NACİ GÖRÜR KARİYERİ

Naci Görür'ün kariyeri, jeoloji ve deprem bilimi alanında kapsamlı ve saygın bir geçmişe sahiptir. İTÜ Maden Fakültesi'nde uzun yıllar akademisyenlik yapan Görür, 1983'te doçent, 1989'da profesör unvanlarını almıştır. 1997-2000 yıllarında aynı fakültenin dekanlığını yapmıştır.

Sedimantoloji ve deniz jeolojisi alanlarında 54 uluslararası ve 25 ulusal makalesi bulunan Görür, özellikle Marmara Denizi'nin deprem potansiyelini ortaya koyan önemli çalışmalara imza atmıştır. TÜBİTAK ve TÜBA gibi kurumlarda üst düzey bilimsel görevlerde bulunmuş, Marmara Araştırma Merkezi Başkanlığı ve Deprem Konseyi üyeliği gibi kritik pozisyonlarda görev yapmıştır.

Ayrıca, 2011 yılında Bilim Akademisi'nin kurucu üyeleri arasında yer almıştır. Görür, Türkiye'de deprem riskinin anlaşılması ve halka doğru bilgilendirme yapılması konusunda önemli katkılar sağlamış bilim insanlarından biridir.

NACİ GÖRÜR İSTANBULDA HİSSEDİLEN DEPREM İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI MI?

Naci Görür, İstanbul'da hissedilen depremle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Konuyla ilgili değerlendirmeleri ve olası açıklamaları olduğunda, haber sitemiz üzerinden en güncel bilgileri takip edebilirsiniz. Gelişmeler oldukça sizlere hızlı ve doğru şekilde aktarılacaktır.