Laos'ta mağarada mahsur kalan define avcılarından 5'i sağ olarak kurtarıldı

Laos'ta define aramak için girdikleri mağarada 20 Mayıs'tan bu yana mahsur kalan 7 kişiden 5'i sağ olarak kurtarıldı. Kayıp 2 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

Laos'un Xaisomboun eyaletine bağlı Long Chaeng bölgesinde bir mağarada mahsur kalan define avcılarından güzel haber geldi. Laoslu ve Taylandlı kurtarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, 20 Mayıs'tan bu yana mağarada mahsur kalan 7 kişiden 5'ine ulaşıldı. Kurtarma ekipleri tarafından paylaşılan görüntülerde, sağ olarak bulunan kişilerin mağaranın içinde kayalık bir alanda beklediği görüldü. 7 gündür zorlu hava ve arazi şartları altında kurtarma çalışması yürüten ekip, operasyon sonrası büyük sevinç yaşadı. Kurtarma ekipleri, mahsur kalan kişilere ulaştıktan sonra ilk olarak yiyecek ve temel sağlık desteği sağladı.

Kurtarma ekiplerinin mağara içerisindeki su seviyesini düşürmek için günlerdir yüksek kapasiteli pompalarla tahliye çalışması yürüttüğü, dar geçitlerde ise güvenlik halatları kullanarak ilerlediği belirtildi.

Kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Yetkililer, mağarada halen kayıp durumda bulunan 2 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Bölgede zaman zaman etkili olan sağanak yağışlar ve suyla dolan dar geçitlerin operasyonu zorlaştırdığı belirtildi.

Altın aramak ve avlanmak amacıyla mağaraya girmişlerdi

Tayland'da 20 Mayıs'ta altın aramak ve avlanmak amacıyla mağaraya giren 8 define avcısı, aniden yükselen sel sularına yakalanmış, gruptakilerden biri yükselen sular arasında yüzerek mağaradan çıkmayı başarmıştı. Diğer 7 kişi ise mağarada mahsur kalmıştı.

Tayland'dan 24 kişilik uzman ekip operasyonlara katılmıştı

Tayland'dan 24 kişilik uzman mağara dalgıç ekibi, Laoslu yetkililerin çağrısı üzerine kurtarma çalışmalarına katılmıştı. Ekipte 2018'de Tayland'da 12 çocuğun kurtarıldığı ve dünya gündemine oturan "Tham Luang Mağarası" operasyonunda görev alan dalgıçlar da yer almıştı. Taylandlı kurtarma ekipleri, mağaranın bazı bölümlerinin yalnızca sürünerek geçilebilecek kadar dar olduğunu belirtmiş, bazı geçitlerin yaklaşık 50 santimetre genişliğe kadar düştüğünü aktarmıştı. Kurtarma çalışmalarında jeneratörler, yüksek kapasiteli su pompaları, hava destek sistemleri ve yaşam tespit cihazlarının kullanıldığı bildirilmişti. - VİENTİANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

