Haberler

Trump: İran zenginleştirilmiş uranyumdan vazgeçse bile, yaptırımları hafifletmeyeceğiz

Trump: İran zenginleştirilmiş uranyumdan vazgeçse bile, yaptırımları hafifletmeyeceğiz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yaptırımlarla ilgili açıklama yaptı. İran'a yönelik olmazsa olmaz şart olarak her seferinde dile getirdiği ve müzakerelerin kilitlenmesinde ana neden olan "zenginleştirilmiş uranyum" meselesine değinen Trump, "İran zenginleştirilmiş uranyumdan vazgeçse bile, yaptırımları hafifletmeyeceğiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, "İran zenginleştirilmiş uranyumdan vazgeçse bile, yaptırımları hafifletmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN "İRAN" AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik ekonomik yaptırımlarla ilgili çok konuşulacak yeni bir açıklama yaptı. İki ülke arasındaki müzakerelerin en büyük tıkanma noktası olan nükleer program konusuna değinen Trump, Tahran yönetimi geri adım atsa bile geri adım atmayacaklarını belirtti.

"YAPTIRIMLARI HAFİFLETMEYECEĞİZ"

Trump, nükleer müzakerelerin kilit maddesi olan uranyum meselesi hakkında, "İran zenginleştirilmiş uranyumdan vazgeçse bile, yaptırımları hafifletmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, ABD'nin İran üzerindeki ekonomik ve siyasi baskıyı ne olursa olsun sürdüreceğinin en net işareti olarak değerlendirildi.

"ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUM" MÜZAKERELERİN ANA MADDESİ

Ateşkes sürecinde bulunan ABD/İsrail ve İran Savaşı'nı sonlandırmak için taraflar arasında müzakereler devam ederken, İran'ın elinde bulunduğu belirtilen yaklaşık 400 kilogram civarındaki zenginleştirilmiş uranyumun durumu görüşmelerdeki ana maddelerden birini oluşturuyor.

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
Haberler.com
Beyaz Saray: İran'ın yayınladığı anlaşma taslağı uydurma

Piyasalar bir anda umutlanmıştı! İran'ın iddiasını ABD yalanladı
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in iki makam aracını satışa çıkardı! Yazılan notlar çok konuşulacak

İkisi de Özel'in makam aracıydı! Üzerindeki notlar kavga çıkarır
TOMA'nın üstüne çıkıp zarar veren saldırgan tutuklandı

İzmir'deki olaylara damga vuran isimdi! En çok mesleği şaşırttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan TFF'ye tarihi boykot

Galatasaray'dan boykot kararı

Atletico Madrid, Ademola Lookman'a kapıyı gösterdi

Lookman'a ''Güle güle'' dediler
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım' sözlerine jet yanıt

Özel'den Kılıçdaroğlu'na jet yanıt
60 yıllık gelenek: Bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreyi geçti

Kuyruk 1 kilometreyi geçti, gelecek yıl için yeni hedef koydular
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur

Kılıçdaroğlu kurultaya ne zaman gidileceğini açıkladı
'Türkiye'nin en sıcak yeri' bayramın ilk gününde 46 derece

Türkiye'nin en sıcak yeri seçilmişti! Bayramın ilk gününde de yandılar
Ağaca yaklaşınca gördüğü manzaraya inanamadı! Binlercesi bir arada

Ağaca yaklaşınca gördüğü manzaraya inanamadı