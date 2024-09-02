Naci Görür, "eli kulağında" ifadesiyle bir deprem uyarısında bulundu. Görür, Türkiye'nin Bingöl-Karlıova- Erzincan bölgesinde meydana gelebilecek olası bir depreme dikkat çekti. Vatandaşlar, yaşanacak olası depremlerin büyüklüğünü merak ediyor. Hangi bölgelerde deprem riskinin olduğu araştırılıyor. Peki, Naci Görür deprem ile ilgili neler söyledi? Deprem nerede olacak? Bingöl-Karlıova-Erzincan bölgesinde deprem olacak mı?

NACİ GÖRÜR DEPREM İLE İLGİLİ NELER SÖYLEDİ?

Prof. Dr. Görür, Kanal Fırat ekranlarında yayınlanan Gündem programında, Bingöl-Göynük arasında da olası bir depremin söz konusu olduğunu ifade etti. Bu bölgedeki depremin büyüklüğünün ise 7.0 civarında olabileceğini belirtti.

DEPREM NEREDE OLACAK?

Erzincan ve Bingöl'ün Karlıova ilçesi arasında bulunan Kuzey Anadolu Fayı'nın en doğu ucu olarak bilinen Yedisu Fayı'ndan bahseden Görür, bu bölgede depremin üretebileceğini ve bunun çok yakın bir zamanda gerçekleşebileceğini söyledi. Görür, "Bu bölgede bina ve nüfus yoğunluğu fazla değil, ancak yine de olası bir deprem büyük yıkıma yol açabilir. Tunceli Valisi ve bölgedeki yetkililere uyarılarımı ilettim, bu konuda çalışmalar yapılmakta" şeklinde konuştu. Görür ayrıca, Bingöl-Göynük arasında meydana gelebilecek bir depremin, tarihsel olarak en son 1866 civarında olduğunu ve bu fayın güneybatıya doğru devam ederse Palu, Elazığ, Malatya ve Hatay'a kadar uzanabileceğini belirtti. Deprem uzmanı, bölgedeki mevcut enerjinin 20 Şubat depremlerinden transfer olmuş olabileceğini de ekledi.