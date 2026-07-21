Dusan Tadic'in yeni takımı belli oluyor

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Sırp yıldız Dusan Tadic'in yeni durağı netleşiyor. Hollanda ekibi NEC Nijmegen’e transferi yüksek maliyeti nedeniyle gerçekleşmeyen tecrübeli futbolcu, kariyerine Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam etmeye hazırlanıyor.

YENİ TAKIMI AL NASR OLACAK

Voetbal International’da yer alan habere göre; 37 yaşındaki hücum oyuncusu BAE temsilcisi Al-Nasr ile anlaşmaya oldukça yakın. Tadic’in Al-Nasr ile 1 yıllık sözleşme imzalaması beklenirken, takımı çalıştıran vatandaşı Milos Milojevic ile birlikte görev yapacağı dile getirildi.

MALİYETİ AVRUPA KULÜPLERİNE FAZLA GELDİ

Transfer süreciyle ilgili konuşan NEC Nijmegen Sportif Direktörü Carlos Aalbers, "Dusan Tadic ile ilgilenen birçok kulüp var. Mevcut şartlarda bu transfer bizim için mali açıdan mümkün görünmüyor." ifadelerini kullanmıştı. Hollanda basınında çıkan haberlerde, Twente'nin de deneyimli oyuncuyla ilgilendiği ancak Tadic'in maaş beklentisinin Twente bütçesini de aştığı kaydedildi.