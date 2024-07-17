Mustafa Sarıgül şantaj olayı nedir? Mustafa Sarıgül kimdir ve kaç yaşında?

Sosyal medyada viral olan cinsel ilişki videosundaki kişinin Mustafa Sarıgül olduğu iddia edildi. Tecrübeli siyasetçi Sarıgül, olayı açıklayan bir paylaşımda bulundu. CHP Erzincan MilletvekiliMustafa Sarıgül şantaj olayı nedir? Mustafa Sarıgül kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, Mustafa Sarıgül Şantaj olayı ile ilgili merak edilenler…

MUSTAFA SARIGÜL ŞANTAJ OLAYI NEDİR?

Sosyal medya platformu X üzerinde dolaşan bir video, iddiaya göre CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün cinsel ilişki içeren bir görüntüsünü içeriyor. Bu video kısa sürede büyük tartışmalara yol açtı.

Mustafa Sarıgül X platformundayaptığı paylaşımda ""Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir. Türkiye'nin en önemli ve güvenilir kriminal bilirkişi uzmanlarından gerekli inceleme raporlarını kamuoyuyla paylaşacağız. Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız." ifadelerinde bulundu.

MUSTAFA SARIGÜL KİMDİR?

Mustafa Sarıgül, 15 Kasım 1956 Erzincan doğumlu olmuştur. Sarıgül, eğitimine Güngören Köyü İlkokulu'nda başlamış, ailesinin İstanbul'a göç etmesiyle birlikte İstanbul'da eğitimini sürdürmüştür. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun olmuştur.

İlk eşi Hülya Köksaloğlu, 1980 yılında öldürülen milletvekili Abdurrahman Köksaloğlu'nun tek kızıydı. Bu evlilikten Abdurrahman Emir adında bir oğlu olan Sarıgül, eşi 1985'te vefat ettikten yaklaşık 8 yıl sonra 1993 yılında Aylin Kotil ile evlenmiştir. Haziran 2008'de ise boşanmıştır. Aylin Kotil'den biri olmak üzere iki çocuğu vardır. Çalışma yaşamına Kağıthane Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT Genel Müdürlüğünde devam etmiştir. Daha sonra kamu görevinden ayrılarak ticaret yapmaya başlamıştır.

Mustafa Sarıgül

Siyasi yaşamına Cumhuriyet Halk Partisi Şişli İlçesi Gençlik Kolu Yönetim Kurulu üyeliği ile başlamış, daha sonra Gençlik Kolu Yönetim Kurulu sekreterliği, Gençlik Kolu Yönetim Kurulu Başkanlığı, ilçe başkanlığı ve il başkan yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Bu süreler içinde CHP Kurultay Delegesi olarak Şişli İlçesini temsil etmiştir.

İlk kez 1994'te aday olduğu ancak kazanamadığı Şişli Belediye Başkanlığı görevini yine Demokratik Sol Parti adayı olarak katıldığı 1999 Yerel Seçimlerinde kazanarak üstlenmiştir.

31 Ekim 2013 tarihinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin ile birlikte yaptığı basın toplantısında yeniden CHP'ye katıldığını açıklamıştır. 2014 yerel seçimlerinde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan Sarıgül, başkanlığı AK Parti adayı Kadir Topbaş'a 7 puan farkla kaybetmiştir.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde CHP'den 28. Dönem Erzincan Milletvekili seçilmiştir.