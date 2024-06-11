Başrollerinde Murat Yıldırım, Aybüke Pusat, Sarp Levendoğlu, Yunus Emre Yıldırımer ve Cengiz Bozkurt'un yer aldığı TRT'nin sevilen dizisi Teşkilat, dün akşam sezon finali yaptı. Sezon finalinde Ömer rolüyle başrolde yer alan Murat Yıldırım diziye veda etti. Peki, Murat Yıldırım, Teşkilat dizisinden ayrıldı mı? Murat Yıldırım Teşkilat dizisinden neden ayrıldı?

MURAT YILDIRIM, TEŞKİLAT DİZİSİNDEN AYRILDI MI?

İki sezondur kadroda Ömer rolünü oynayan Murat Yıldırım, sosyal medya hesabından bir veda paylaşımı yaptı.

MURAT YILDIRIM, TEŞKİLAT DİZİSİNDEN NEDEN AYRILDI?

Teşkilat dizisinden kareleri yayınlayan Yıldırım, "Miray'ımın doğduğu günlerde kabul ettiğim Teşkilat'a bu akşam son bölümümle veda ediyorum. Çok güzel zamanlarım oldu, çok güzel anılar biriktirdim. İyi ki kabul ettim iyi ki oynadım. Teşkilat bir ailedir öncekilerle ve sonrakilerle. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Teşkilat seni bulur" notunu düştü.