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Murat Sarman kimdir? AK Parti İzmir- Narlıdere Belediye Başkan adayı Murat Sarman kaç yaşında, nereli?

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Murat Sarman kimdir? AK Parti İzmir- Narlıdere Belediye Başkan adayı Murat Sarman kaç yaşında, nereli? 1984 doğumlu Murat Sarman, Elazığ doğumlu ve Fırat Üniversitesi mezunudur. Tınaztepe Sağlık Grubu'nda yönetici olarak görev yapmaktadır. AK Parti'nin İzmir-Narlıdere Belediye Başkan adayı olan Sarman, politika alanında aktif bir rol üstlenmeye hazırlanıyor.

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. İzmir- Narlıdere Belediye Başkan adayı ise Murat Sarman oldu. Vatandaşlar, Murat Sarman'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Murat Sarman kimdir? AK Parti Narlıdere Belediye Başkan adayı Murat Sarman kaç yaşında, nereli?

MURAT SARMAN KİMDİR?

  • 1984 yılında Elazığ'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Fırat Üniversitesi'nde tamamlayan Murat Sarman, Tınaztepe Sağlık Grubu'nda yönetici olarak görev almaktadır.
  • Murat Sarman, 31 Mart Yerel Seçimlerinde AK Parti'den İzmir- Narlıdere Belediye Başkan Adayı oldu.

Murat Sarman kimdir? AK Parti İzmir- Narlıdere Belediye Başkan adayı Murat Sarman kaç yaşında, nereli?Murat Sarman

Murat Sarman kimdir? AK Parti İzmir- Narlıdere Belediye Başkan adayı Murat Sarman kaç yaşında, nereli?Murat Sarman

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Narlıdere AK Parti İzmir Gündem Yaşam Politika Haberler

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