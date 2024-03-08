Murat Sarman kimdir? AK Parti İzmir- Narlıdere Belediye Başkan adayı Murat Sarman kaç yaşında, nereli?

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. İzmir- Narlıdere Belediye Başkan adayı ise Murat Sarman oldu. Vatandaşlar, Murat Sarman'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Murat Sarman kimdir? AK Parti Narlıdere Belediye Başkan adayı Murat Sarman kaç yaşında, nereli?

MURAT SARMAN KİMDİR?

1984 yılında Elazığ'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Fırat Üniversitesi'nde tamamlayan Murat Sarman, Tınaztepe Sağlık Grubu'nda yönetici olarak görev almaktadır.

Murat Sarman, 31 Mart Yerel Seçimlerinde AK Parti'den İzmir- Narlıdere Belediye Başkan Adayı oldu.

Murat Sarman

Murat Sarman

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.