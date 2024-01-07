Murat Kurum'un kaç çocuğu var? Sorusu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı olarak Murat Kurum'un seçilmesinin ardından birçok vatandaş tarafından merak edildi ve arama motorları üzerinde araştırılmaya başlandı. Murat Kurum eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanıdır. Peki, Murat Kurum'un kaç çocuğu var? Murat Kurum evli mi, eşi kim? Murat Kurum'un eşi kimdir?

MURAT KURUM'UN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

2000 yılında Şengül Kurum ile evlenen Murat Kurum, 3 çocuk babasıdır. Buna göre Murat Kurum'un 3 çocuğu vardır.

MURAT KURUM'UN EŞİ KİMDİR?

Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2000 yılında Şengül Kurum ile evlenmiştir.

MURAT KURUM

MURAT KURUM KİMDİR?

Murat Kurum eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanıdır. Murat Kurum, 7 Mayıs 1976 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde memur bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Mesleki kariyerine 1999-2005 yılları arasında Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde şantiyelerde çalışarak başlayan Kurum, 2005 yılında TOKİ'de Uygulama Daire Başkanlığı'nda uzman olarak görev aldı. 2006-2008 yılları arasında TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürü, 2009-2018 yılları arasında ise T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İştiraki Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürü olarak görev yaptı. Bu süreçte Emlak Konut'ta Cumhuriyet tarihinin en büyük 2 halka arzını gerçekleştirdi.