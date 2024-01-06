Murat Kurum kimdir? Sorusu, AK Parti'nin yaklaşan yerel seçimler için AK Parti İstanbul Belediye Başkanı adayı Murat Kurum olmasının ardından birçok kişi tarafından AK Parti İstanbul Belediye Başkanı adayı Murat Kurum hayatı ve biyografisi gündeme geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı olarak eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'ı seçti. Peki, Murat Kurum kimdir? AK Parti İstanbul Belediye Başkanı adayı Murat Kurum hayatı ve biyografisi!

MURAT KURUM KİMDİR?

Murat Kurum, 7 Mayıs 1976 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde memur bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlköğrenimine Konya Gazi İlkokulu'nda başlayan Kurum, babasının Mardin'e tayini çıkması üzerine Mardin Atatürk İlkokulu'nda 2. ve 3. sınıfa devam etti. Daha sonra Ankara Seyranbağları İlkokulu'nda ilköğrenimini tamamladı. Ortaokul ve lise eğitimini Mimar Kemal Lisesi'nde aldı. Üniversite sınavında gıda mühendisliğini kazandı ancak tercihini inşaat mühendisliğinden yana kullanarak Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 1999 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını Kentsel Dönüşüm alanında tamamladı.

MURAT KURUM

Mesleki kariyerine 1999-2005 yılları arasında Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde şantiyelerde çalışarak başlayan Kurum, 2005 yılında TOKİ'de Uygulama Daire Başkanlığı'nda uzman olarak görev aldı. 2006-2008 yılları arasında TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürü, 2009-2018 yılları arasında ise T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İştiraki Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürü olarak görev yaptı. Bu süreçte Emlak Konut'ta Cumhuriyet tarihinin en büyük 2 halka arzını gerçekleştirdi.

2018 yılında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesine Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak atanan Murat Kurum, bakanlık döneminde birçok sosyal konut kampanyası hazırlayarak 365 bin sosyal konutun yapımını sağladı. Ayrıca, doğal afet yaşanan kentlerde 46 bin afet konutunu sosyal donatı alanlarıyla birlikte inşa ettirdi. 2023 Kahramanmaraş depremlerinin ardından bölgede uzun süre kalarak geçici yaşam alanlarının kurulmasını sağladı ve 180 bin afet konutunun yapımını başlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevinden ayrıldıktan sonra TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili olarak görev yapmaya devam eden Murat Kurum, bakanlık döneminde birçok büyükşehirin meydanını, tarihi ve kültürel kimliğini bozmadan restore ettirdi. Ayrıca, 484 millet bahçesinin yapımını başlattı ve İstanbul'da 39 millet bahçesinin inşasına öncülük etti. Kurum'un bakanlık döneminde 13 millet bahçesi tamamlandı.