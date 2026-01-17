Haberler

Uzman çavuş, başından vurulmuş halde ölü bulundu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kendisinden haber alınamayan jandarma uzman çavuş, itfaiye ekiplerinin merdiven yardımı ile balkondan girdiği evinde tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

  • Jandarma Uzman Çavuş A.Z.Y., Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'ndeki evinde başından tabancayla vurularak ölü bulundu.
  • A.Z.Y.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumu'na otopsi yapılmak üzere gönderildi.
  • Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Muğla'da görev yapan jandarma uzman çavuş A.Z.Y.'ye ulaşamayan arkadaşları durumdan şüphelenerek Menteşe ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'ndeki evine gitti.

İTFAİYE EKİPLERİ BALKONDAN GİRDİ

A.Z.Y.'nin kapıyı açmaması üzerine arkadaşları durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri, kapının açılmaması üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye merdiveni yardımıyla balkondan içeri girdi.

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU

Ekipler, Jandarma Uzman Çavuş A.Z.Y.'nin hareketsiz bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde A.Z.Y.'nin tabancayla başından vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi, olay yeri inceleme uzmanları ve nöbetçi savcı sevk edildi.

SIR PERDESİ OTOPSİDE KALKACAK

Yapılan ilk incelemelerin ardından A.Z.Y.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
