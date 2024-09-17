Müge Anlı, Hatice Musaoğlu öldürüldü mü, olayı ne? Hatice Musaoğlu nerede, ne zaman kayboldu?

Müge Anlı'da konu alan Hatice Musaoğlu öldürüldü mü, oğlu mu öldürdü ve olayı nedir merak ediliyor. ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 17 Eylül Salı günü yayınlanan bölümde neler olduğu araştırılıyor. Müge Anlı, Hatice Musaoğlu öldürüldü mü, olayı ne? Hatice Musaoğlu nerede, ne zaman kayboldu? Detaylar haberimizdedir…

MÜGE ANLI, HATİCE MUSAOĞLU ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Müge Anlı ve ekibi, 18 yıl önce Kastamonu'da kaybolan 50 yaşındaki Hatice Musaoğlu'nu bulmak için kapsamlı bir araştırma başlattı.

Olayda adı geçen önemli isimlerden biri olan Aydın Musaoğlu, programa katılarak açıklamalarda bulundu. Evlerinin durumuyla ilgili bilgi veren Aydın, "Arsa babamın, ev ise benim üzerime kayıtlı. Kız kardeşlerimin payı hala duruyor. Evi köyde tapu kadastro ekipleri benim adıma kaydetti, ancak tapu henüz üzerime değil" ifadelerini kullandı.

Annesiyle aralarındaki anlaşmazlıklara da değinen Aydın Musaoğlu, "Başta annem, odasını bize vermek istemedi, fakat sonrasında bana hakkımı verdi. O odada bir yıl kadar birlikte yaşadık. Oda yüzünden aramız bozuk değildi, başka meseleler vardı" dedi.

HATİCE MUSAOĞLU'NU OĞLU MU ÖLDÜRDÜ?

Aydın Musaoğlu'na yönelik ağır bir iddia ise kardeşi Sevim Terzi'den geldi. Sevim, abisinin, babalarının maaş kartını almak için annesine silah çektiğini ve boğmaya çalıştığını iddia etti. Sevim, "Babamdan kalan para yüzünden anlaşamıyorlardı. Abim, parayı vermedikleri için anneme silah çekip boğmaya kalktı, annem 'imdat' diye bağırınca vazgeçti" şeklinde konuştu.

Aydın Musaoğlu bu iddiaları kesin bir dille yalanladı ve belediyedeki işinden kendi isteğiyle ayrıldığını, kaporta ustalığı yaptığını söyledi. "Belediyeye ait araçları tamir ediyordum, ama bıraktım. Bugün olsa bu kararı vermezdim. Annemin kaybolmasıyla hiçbir ilgim yok. Köyde annemle görüşen insanlar vardı, ancak hepsi öldü. Onlar hayatta olsaydı gerçeği anlatırlardı" dedi.

HATİCE MUSAOĞLU OLAYI NEDİR?

Hatice Musaoğlu'nun kızı Melek, annesinin kaybolmasından abisi Aydın Musaoğlu'nu sorumlu tuttuğunu belirtti. Melek, "Babam vefat ettiğinde abim bekardı. Sonrasında evlendi ve annemle birlikte yaşamaya başladı. O dönem olayların tam farkında değildim, eşim ilgilenmek için köye gitti ve benim gitmemi istemedi. Annem, damadımla telefonda konuşurken abim annemin kafasına vurmuş ve telefon kapanmış. Olayı, abimin 3,5 yaşındaki kızı anlattı; 'Babaannem telefonla konuşurken babam sobanın demir çubuğuyla kafasına vurdu, kan aktı, sonra boğmaya kalktı ve çuvala koyup yukarı kata attı' dedi. O konuşmadan sonra annemden bir daha haber alamadık" ifadelerini kullandı.

Bu iddiaların ardından Aydın Musaoğlu programa telefonla bağlandı. Aralarında oda meselesi yüzünden anlaşmazlık olduğunu doğrulayan Aydın, "Eşimle ahıra yakın olan odada kalmak istedik ama annem bu duruma karşı çıktı. Sonrasında anlaştık ve annem başka bir odaya geçti" dedi.

Bu açıklama karşısında Müge Anlı, Aydın'a tepki göstererek, "Burası senin evin değil. Kadının evine gelip, onu odasından kovuyorsun!" dedi.

Aydın Musaoğlu, annesinin kaybolduğu gün gri bir araca bindiğini öne sürerken, Müge Anlı'nın "Neden o aracın peşine düşmediniz?" sorusuna net bir yanıt veremedi. Ayrıca Aydın'ın, annesi için kayıp başvurusunda da bulunmadığı ortaya çıktı.

Programa bağlanan Cemile, Hatice Musaoğlu'nun kaybolduğu evde her yerin kan içinde olduğunu belirtti. Cemile, "Annemin kafasına sopayla vurmuşlar, hafızası gitmiş" şeklinde konuştu.

Hatice Musaoğlu'nun kayıp olduğu ise Cemile'nin annesini ziyarete geldiğinde evde bulamamasıyla anlaşıldı.

Aydın Musaoğlu, bu iddiaları reddederek annesinin zaman zaman evi terk edip geri döndüğünü söyledi. "Annemin başka bir adamla ilişkisi vardı, altınları da onun evinden çıktı. Annem kaybolduktan sonra Cemile, annemin parasını çekmiş. Annem Cemile'yle yaşıyor olabilir ya da başına bir şey gelmiştir" diye konuştu.

Yayına bağlanan Hatice Musaoğlu'nun kardeşi Mehmet Musaoğlu, Aydın'ın kızının olayı anlattığını belirtti. "Ben evde değildim ama çocuklarım duymuş. Kız, 'Babam babaannemin alnına demir çubukla vurdu ve çuvala koyup yukarı kata attı' demiş" dedi.