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Müge Anlı'da Betül Tuncer bulundu mu, kaçırıldı mı? 24 Ekim Müge Anlı'da ne oldu?

Müge Anlı'da Betül Tuncer bulundu mu, kaçırıldı mı? 24 Ekim Müge Anlı'da ne oldu?
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Betül Tuncer'in kaybolması ele alındı. Betül Tuncer bulundu mu, kaçırıldı mı ve 24 Ekim Müge Anlı'da neler olduğu merak ediliyor. İzmir'de kaybolan Betül Tuncer olayında son durum nedir?

Müge Anlı'da Betül Tuncer bulundu mu, kaçırıldı mı? Betül Tuncer'in ailesi Müge Anlı programına gelerek kızlarının hayatlarından endişe ediyordu. 24 Ekim Perşembe günü Müge Anlı'da ne oldu sorusuna yanıt arıyor. Betül Tuncer olayı nedir? Detaylar haberimizdedir…

MÜGE ANLI'DA BETÜL TUNCER BULUNDU MU?

20 yaşındaki Betül Tuncer, 11 Eylül'de İzmir'den kayboldu. Onu aramak için annesi Fatma Tuncer, babası Abdullah Tuncer ve ablası Deniz Arslan stüdyoya geldi. Betül'ün annesi ev babasının gemide çalıştığı, Betül'ün 45 gündür evde yalnız kaldığını ve Betül'ün kaybolmasından 16 yaşındaki erkek arkadaşı ve onun annesinden şüphelendiklerini söyledi.

Müge Anlı'da Betül Tuncer bulundu mu, kaçırıldı mı? 24 Ekim Müge Anlı'da ne oldu?

Müge Anlı'da Betül Tuncer bulundu mu, kaçırıldı mı? 24 Ekim Müge Anlı'da ne oldu?

MÜGE ANLI'DA SON BÖLÜM NELER OLDU?

Tülay Hanım, 76 yaşındaki babası Şemsettin Emecen'in, 2018 yılında 42 günlük eşi Havva Öztürk tarafından cinsel performans arttırıcı ilaçlarla öldürüldüğünü iddia etti. İddiaların odağındaki üvey anne stüdyoya gelerek Şemsettin Bey'in çocuklarıyla yüzleşti. Şemsettin Emecen'in yeğenleri Mümtaze Emecen ve Yavuz Emecen de stüdyoya helerek önemli iddialarda bulundu.

Havva'nın eski eşinin komşusu sırtı kameraya dönük bir şekilde canlı yayında konuştu. Havva'nın henüz 47 yaşındayken 2001 yılında 85 yaşındaki Celal adında komşusuyla evlendiğini söyleyen izleyici, Celal'in de bazı ilaçlar kullandığını anlattı. Havva hakkında önemli açıklamalarda bulunan komşunun söyledikleri herkesi şaşırttı. Canlı yayına bağlanan bir izleyici babasının hem Almanya'dan hem de Türkiye'den emekli olduğunu, Havva'nın babasıyla evlenmeye çalıştığını anlattı. Havva Hanım'ın babasına zorla ev aldırmak istediğini söyleyen izleyici, zor kurtulduklarını anlattı.

Müge Anlı'da Betül Tuncer bulundu mu, kaçırıldı mı? 24 Ekim Müge Anlı'da ne oldu?

15 Eylül'de iki evladını geride bırakarak Gaziantep'ten kaybolan 23 yaşındaki Hatice Ateş, kaybının 34. Gününde Müge Anlı'da bulundu. Başka bir adama kaçtığı ortaya çıkan Hatice Ateş, eşi ve babasının tüm ısrarlarına rağmen evine dönmek istemedi. Tehdit edilmediğini, kendi isteği ile Öcal'a gittiğini açıklayan Hatice Ateş, Öcal'ın daha iyi baba olacağını vurguladı.

20 yaşındaki Betül Tuncer, 11 Eylül'de İzmir'den kayboldu. Onu aramak için annesi Fatma Tuncer, babası Abdullah Tuncer ve ablası Deniz Arslan stüdyoya geldi. Betül'ün annesi ev babasının gemide çalıştığı, Betül'ün 45 gündür evde yalnız kaldığını ve Betül'ün kaybolmasından 16 yaşındaki erkek arkadaşı ve onun annesinden şüphelendiklerini söyledi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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