Motokuryenin ölümüne sebep olmuştu! Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

İstanbul'da motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olduğu kaza sonrası hakkında yakalama kararı çıkartılan ancak yurt dışına kaçtığı tespit edilen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Hassan Shekh Mohamud'un emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Mohamud'un "Bir anda sinyal vermeden frene bastı. Sağa dönüş yaptı. Kaskı bulunmuyordu. Frene bastım ancak duramadım" sözleriyle Göçer'i suçladığı öğrenildi.

30 Kasım'da Somali Cumhurbaşkanının oğlu Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı araç motokurye Yunus Emre Göçer'e çarpmış kaza sonrası altı gün yoğun bakımda kalan Göçer hayatını kaybetmişti. 8 Aralık'ta hakkında yakalama kararı çıkan Shekh Mohamud'un 2 Aralık'ta yurtdışına çıktığı öğrenilmişti. Emniyetteki ifadesine ulaşılan Mohamud'un "Bir anda sinyal vermeden frene bastı. Sağa dönüş yaptı. Kaskı bulunmuyordu. Frene bastım ancak duramadım" dediği ortaya çıkarken, görüntülerde Göçer'in kendi şeridinde gittiği Mohamud'un ise frene basmayıp hızını kesmediği görüldü.

MOTOKURYEYE ÇARPARAK ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hassan Şeyh Mahmud, 30 Kasım Perşembe günü öğle saatlerinde Avrasya Tüneli çıkışında bir trafik kazası yaptı. Kazada ağır yaralanan motokurye Yunus Emre Göçer'e (38) hastaneye kaldırıldı.

Yunus Emre Göçer.

YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI AMA...

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Göçer 6 Aralık'ta hayatını kaybederken, serbest bırakılan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Ancak Muhammed Hassan Şeyh Mahmud'un 2 Aralık'ta yurtdışına çıktığı öğrenildi.

"POLİS BİZE EŞİMİN İNTİHAR ETTİĞİNİ SÖYLEDİ"

Biri otizm hastası iki çocuğuyla ortada kalan motokuryenin eşi Öznur Göçer "Görüntüler ortaya çıkana kadar polis bize eşimin intihar ettiğini söyledi. Eşimin motokurye arkadaşları ve kamuoyu baskı göstermeseydi belki de eşimin intihar ettiğini söyleyip olayı kapatacaklardı" ifadelerini kullanmıştı.

Somali Cumhurbaşkanının oğlu Hassan Shekh Mohamud.

O POLİSLER HAKKINDA SORUŞTURMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası ile ilgili olarak kaza sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesini yapan polis memurları hakkında adli soruşturma başlatılmıştır. Alınan ikinci rapor üzerine iki rapor arasındaki çelişkinin giderilmesi ve kesin rapor alınması için Adli Tıp Kurumundan rapor beklenmektedir. Sıfatı ne olursa olsun herkes kanun karşısında eşit olup şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir" diye konuşmuştu.

EMNİYETTEKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Hassan Shekh Mohamud'un emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı. Kanal D Haber'in servis ettiği bilgiye göre Mohamud emniyetteki ifadesinde "Bir anda sinyal vermeden frene bastı. Sağa dönüş yaptı. Kaskı bulunmuyordu. Frene bastım ancak duramadım" dedi. Ancak görüntülerde Göçer'in kendi şeridinde gittiği Mohamud'un ise frene basmayıp hızını kesmediği görüldü.

DÖNÜŞÜ OLMAYAN YOLDA DÖNMEYE ÇALIŞMAKLA DA SUÇLADI

Mohamud, Göçer'i dönüşü olmayan yolda dönmeye çalışmakla da suçladı. İki çocuk babası Göçer yansıyan görüntülerde dönüş de yapmıyordu. Bilirkişi de hazırladığı raporda Mohamud'un kusurlu olduğu kanısına vardı.