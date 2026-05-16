MOTAŞ şoföründen örnek davranış: Engelli vatandaşı son anda kurtardı

Malatya’da Engelliler Haftası’nda yaşanan duyarlı bir olay yürekleri ısıttı. Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ bünyesinde halk otobüsü şoförü olarak görev yapan Şenkan Arıkan, Battalgazi Gelinciktepe hattında sefer yaptığı sırada dikkatli davranışıyla olası bir kazanın önüne geçti. Tekerlekli sandalyesiyle kaldırımdan inmeye çalışan engelli bir vatandaşın dengesini kaybettiğini fark eden Arıkan, otobüsü güvenli şekilde durdurarak hızla vatandaşın yardımına koştu.

ŞOFÖRÜN DİKKATLİ MÜDAHALESİ OLASI FACİAYI ÖNLEDİ

Gelinciktepe hattında görev yapan MOTAŞ şoförü Şenkan Arıkan, güzergâh üzerinde ilerlediği sırada kaldırımdan inmeye çalışan engelli bir vatandaşın tekerlekli sandalyesiyle kontrolünü kaybetmek üzere olduğunu fark etti. Durumun ciddiyetini saniyeler içinde anlayan Arıkan, otobüsü güvenli bir noktada durdurarak araçtan indi.

Hızlı müdahalesiyle düşmek üzere olan vatandaşı son anda tutan Arıkan, tekerlekli sandalyeyi de güvenli bir zemine indirerek vatandaşın zarar görmesini engelledi. Engelli vatandaşın durumunun iyi olduğundan emin olan duyarlı şoför, yardımın ardından görevine geri döndü. Olayı gören vatandaşlar ise şoförün davranışını takdirle karşıladı.

“EN BÜYÜK ENGEL SEVGİSİZLİKTİR”

Yaşanan olayın ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de konuya ilişkin açıklamada bulundu. Belediyenin “önce insan” anlayışıyla hizmet verdiği belirtilen açıklamada, şoför Şenkan Arıkan’ın sergilediği davranışın dayanışma ve insanlık örneği olduğu ifade edildi.

Yetkililer açıklamalarında, “Personelimiz Şenkan Arıkan’ın bu dikkati ve şefkati, Malatya’mızın dayanışma ruhunun en güzel özetidir. Bizler sadece yolları, binaları inşa etmiyoruz; aynı zamanda birbirimize tutunarak iyiliği inşa ediyoruz. Yaşanan bu olay bize bir kez daha gösterdi ki; en büyük engel sevgisizlik ve duyarsızlıktır” ifadelerine yer verdi.

Engelliler Haftası’nda yaşanan olay, sosyal dayanışmanın ve toplumsal duyarlılığın önemini bir kez daha gözler önüne sererken, MOTAŞ şoförü Şenkan Arıkan’ın örnek davranışı vatandaşların takdirini topladı.