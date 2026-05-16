5 bin liralık borcunu ödemeyen kuzenini öldürdü, Suriye'ye kaçmak isterken yakalandı

Adana'da 5 bin lira borç yüzünden tartıştığı kuzenini bıçaklayarak öldüren Hasan Zerzur, Suriye'ye kaçmaya çalışırken Hatay'da yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

ADANA'da borç-alacak meselesi nedeniyle tartıştığı kuzeni Ehmed Zerzur'u (21) bıçaklayarak öldüren Hasan Zerzur (32), Suriye'ye kaçarken Hatay'da yakalandı.

Olay, 13 Mayıs'ta saaat 22.30 sıralarında Seyhan ilçesi Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Suriye uyruklu Hasan Zerzur, kendisine 5 bin lira borcu olan kuzeni Ehmed Zerzur ile parayı vermediği için tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Hasan Zerzur, kuzenini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp, kaçtı. İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Ehmed Zerzur, hayatını kaybetti.

'ALACAĞIM VARDI, VERMEDİ, BIÇAKLADIM'

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Hasan Zerzur'un kentten ayrıldığını tespit etti. Suriye'ye kaçmak için hazırlık yaptığı belirlenen şüpheli, Reyhanlı ilçesinde sınır kapısına doğru giderken yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sorguya alınan şüpheli, "Ehmed'den 5 bin lira alacağım vardı. Vermeyince tartışıp, kavga ettik. Sinirlenip, bıçakladım. Pişmanım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan Zerzur, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
