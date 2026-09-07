Moskova-Berlin hattında tansiyon zirvede! Lavrov: Yine savaş istiyorlar

Rusya'dan Almanya'ya tansiyonu yükseltecek çok sert mesajlar geldi. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya'nın son dönemde Rusya'ya karşı attığı adımları değerlendirirken "gerçek savaşın başlangıcı" ifadesini kullandı.

LAVROV: ONLAR YİNE SAVAŞ İSTİYOR

Rusya Devleti Radyo Televizyon Kurumu'na (VGTRK) konuşan Lavrov, Leipzig-Halle Havalimanı'nda bulunan insansız hava aracı üzerinden Moskova'ya yöneltilen suçlamalara tepki gösterdi. Lavrov, "Onlar (Almanlar), yine savaş istiyor." dedi. İnsansız hava aracının Rusya ile ilişkilendirilmesine de karşı çıkan Lavrov, "Bir insansız hava aracı buldular ve bunun Rusya’ya ait olduğunu açıkladılar." ifadelerini kullandı. Rus Bakan sözlerini, "Kimse işin aslını araştırmadı. Bu aslında, gerçek bir savaşın başlangıcı." diyerek sürdürdü.

2. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİNİ HATIRLATTI

Lavrov, Almanya'nın Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğunun kapatılması ve Berlin'deki Rus Evi'ne ilişkin aldığı kararlara da sert tepki gösterdi. Lavrov, "Bonn'daki başkonsolosluğu ve Berlin'deki Rus Evi'ni kapatıyorlar. Almanların, 2. Dünya Savaşı öncesinde de diplomatik temsilciliklerini kapattığını hatırlıyorum. Bu, kesinlikle kabul edilemez." dedi. Almanya'nın askeri kapasitesini güçlendirme hedeflerini de eleştiren Lavrov, "Yine savaş istiyorlar. Ve Merz'in Almanya'yı Avrupa'nın önde gelen askeri gücü yapacağına dair yaptığı tüm açıklamalar pratikte uygulanıyor." ifadelerini kullandı.

"MERZ ESASEN BİZE SAVAŞ İLAN EDİYOR"

Lavrov'un açıklamalarındaki en sert ifadelerden biri doğrudan Almanya Başbakanı Friedrich Merz'e yönelik oldu. Rusya Dışişleri Bakanı, "Merz, esasen bize savaş ilan ediyor. Tarihten ders hiç alınmamış." dedi. Lavrov ayrıca, "Görülüyor ki, Nazizmin metastazları yayılmaya başlıyor. Bu tehlikeli bir feonomen. Sanırım Rus liderliği, uygun sonuçları çıkaracak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com