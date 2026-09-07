Haberler

Kremlin’den barış görüşmelerine yeşil ışık

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, hafta sonu gerçekleşen Rusya-ABD-Ukrayna barış görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu üçlü formatın yeniden başlamasını göz ardı etmiyoruz, ancak görüşmelerin nerede yapılacağı ve kesin tarihler hakkında konuşmak için henüz çok erken" dedi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, hafta sonu gerçekleşen Rusya-ABD-Ukrayna barış görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu üçlü formatın yeniden başlamasını göz ardı etmiyoruz, ancak görüşmelerin nerede yapılacağı ve kesin tarihler hakkında konuşmak için henüz çok erken" dedi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'ın Rusya ve Ukrayna liderleriyle yaptığı barış görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı. Üçlü barış görüşmelerinin yeniden başlayıp başlamayacağı sorusuna cevap veren Peskov, "Üçlü formatın yeniden başlatılmasına gelince, dün Kiev'den yapılan açıklamayı duydunuz. Sayın Kushner de bu yönde açıklamalarda bulundu. Biz de bu üçlü formatın yeniden başlamasını göz ardı etmiyoruz, ancak görüşmelerin nerede yapılacağı ve kesin tarihler hakkında konuşmak için henüz çok erken" dedi.

"Kiev'de gerçekleştirilen temaslar hakkında henüz herhangi bir bilgi almadık"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi yapılabileceğini belirten Peskov, "Şüphesiz, her türlü girişim, barışa doğru atılmış küçük bir adımı temsil ediyor ve ABD'li müzakerecilerin barış çabalarına gerçekten çok büyük değer veriyoruz. Devlet Başkanı Putin de Başkan Trump'ın çabalarına büyük değer verdiğini ve bu barış yoluna olan bağlılığından dolayı Başkan Trump'a minnettar olduğunu bizzat söyledi" ifadelerini kullandı. Peskov, Moskova'nın ABD'li temsilciler ile Ukraynalı yetkililer arasında pazar günü Kiev'de gerçekleştirilen temaslar hakkında henüz herhangi bir bilgi almadığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Veyis Ateş tahliye edildi

40 yıl hapsi istenen ünlü gazeteci ilk duruşmada tahliye edildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ibrahimovic babasına bu arabayı aldı! Bir hafta sonra trafikte görünce şoke oldu

Babasına bu arabayı aldı! Bir hafta sonra trafikte görünce şoke oldu
Premier Lig'de Hull City şaşkınlığı! Herkes şoke oldu

Koca ülkeyi şoke etti!
Yeni OVP'de çalışma hayatını değiştirecek formüller! Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği...

Milyonları ilgilendiriyor! Çalışma hayatına yeni düzen
Kocasını polise şikayet etti: Bana cinsel saldırıda bulundu

Kocasını polise şikayet etti: Bana cinsel saldırıda bulundu
Kiracıları bekleyen gerçek: Hesaplar değişebilir

Kiracıları bekleyen gerçek: Hesaplar değişebilir
Serhat Kılıç'a duygusal veda: 30 yıllık arkadaşından yürek burkan sözler

30 yıllık arkadaşından yürek burkan sözler
Fenerbahçe, tribünde kalp krizi sonucu vefat eden gazinin çocuklarına destek olacak

Tribünde hayatını kaybeden taraftarın ailesi için harekete geçtiler