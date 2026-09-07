Kremlin’den barış görüşmelerine yeşil ışık

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, hafta sonu gerçekleşen Rusya-ABD-Ukrayna barış görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu üçlü formatın yeniden başlamasını göz ardı etmiyoruz, ancak görüşmelerin nerede yapılacağı ve kesin tarihler hakkında konuşmak için henüz çok erken" dedi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'ın Rusya ve Ukrayna liderleriyle yaptığı barış görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı. Üçlü barış görüşmelerinin yeniden başlayıp başlamayacağı sorusuna cevap veren Peskov, "Üçlü formatın yeniden başlatılmasına gelince, dün Kiev'den yapılan açıklamayı duydunuz. Sayın Kushner de bu yönde açıklamalarda bulundu. Biz de bu üçlü formatın yeniden başlamasını göz ardı etmiyoruz, ancak görüşmelerin nerede yapılacağı ve kesin tarihler hakkında konuşmak için henüz çok erken" dedi.

"Kiev'de gerçekleştirilen temaslar hakkında henüz herhangi bir bilgi almadık"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi yapılabileceğini belirten Peskov, "Şüphesiz, her türlü girişim, barışa doğru atılmış küçük bir adımı temsil ediyor ve ABD'li müzakerecilerin barış çabalarına gerçekten çok büyük değer veriyoruz. Devlet Başkanı Putin de Başkan Trump'ın çabalarına büyük değer verdiğini ve bu barış yoluna olan bağlılığından dolayı Başkan Trump'a minnettar olduğunu bizzat söyledi" ifadelerini kullandı. Peskov, Moskova'nın ABD'li temsilciler ile Ukraynalı yetkililer arasında pazar günü Kiev'de gerçekleştirilen temaslar hakkında henüz herhangi bir bilgi almadığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı