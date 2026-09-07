Mourinho'dan Arda Güler açıklaması: Dev maçta oynayamayacak
Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, son günlerin en formda isimlerinden biri olan Arda Güler'in Inter karşılaşmasında cezası nedeniyle forma giyemeyeceğini dile getirdi.
- Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Inter maçı öncesi Arda Güler'in cezası nedeniyle bu karşılaşmada oynayamayacağını açıkladı.
- Arda Güler, geçen sezon Bayern Münih rövanşında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Inter karşılaşmasında forma giyemeyecek.
- Arda Güler bu sezon Real Madrid ile 4 resmi maça çıktı ve 1 gol ile 1 asist kaydetti.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sahasında Inter’i konuk edecek olan Real Madrid’de teknik direktör Jose Mourinho, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, milli futbolcu Arda Güler'in cezası nedeniyle Inter karşılaşmasında forma giyemeyeceğini açıkladı.
''ARDA GÜLER OYNAYAMAYACAK''
Arda Güler ve diğer eksikler hakkında konuşan Mourinho, "Arda Güler, Camavinga ve Bernardo oynamayacak. Kararı algoritma verdi. Orta sahada beş farklı seçeneğimiz bulunuyor ve hepsini değerlendirebiliriz ancak şu aşamada net bir şey söylemeyeceğim." dedi.
ARDA GÜLER'İN CEZASI BULUNUYOR
Milli futbolcu Arda Güler, geçen sezon Real Madrid’in Bayern Münih’e çeyrek final rövanşında deplasmanda 4-3 yenilerek elendiği müsabakanın ardından kırmızı kart görmüştü. Milli oyuncu, bu cezası sebebiyle Inter karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon İspanyol deviyle 4 resmi maça çıkan genç yıldız, bu karşılaşmalarda takımı adına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.