Mina Solak kimdir? Manifest grubu üyesi Mina Solak kaç yaşında, nereli?

Big5 Türkiye yarışmasındaki başarılı çıkışıyla dikkatleri üzerine toplayan Mina Solak, yayınlanan şarkılarının ardından grubun en sevilen isimlerinden biri olmayı başardı. Özellikle güçlü sesi, sahnedeki enerjisi ve dinamik performanslarıyla dikkatleri üzerine toplayan Mina Solak'ın hayatı, yaşı ve memleketi merak konusu oldu. Peki, Mina Solak kimdir, kaç yaşında ve nereli? Manifest grubuMina Solak'ın müzik kariyeri nasıl başladı? İşte, merak edilen tüm detaylar…

MİNA SOLAK KİMDİR?

Son dönemde müzik dünyasında adından sıkça söz ettiren Manifest grubunun üyelerinden biri olan Mina Solak, sahne performansları ve dans yeteneğiyle dikkat çeken isimlerden biridir. 24 yaşında olan genç sanatçı, Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü'nden mezun olmuştur.

Mina Solak kimdir

Mina Solak, küçük yaşlardan itibaren sahne sanatlarına ilgi duymuş ve özellikle salsa dansı konusunda kendini geliştirmiştir. Profesyonel dans geçmişine sahip olan sanatçı, çeşitli dans yarışmalarında dereceler elde etmiştir. Sahne tecrübesini müzik kariyerine de taşıyan Solak, vokal performansıyla da beğeni toplamaktadır.

Mina Solak Manifest

Müzik dünyasında çıkışını Big5 Türkiye yarışmasına katılarak gerçekleştiren Mina Solak, Manifest grubunun bir üyesi olmayı başarmıştır. Yarışma sürecinde yaşadığı sakatlığa rağmen, halk oylamasıyla tekrar yarışmaya dahil olarak büyük bir azim göstermiştir.

Mina Solak