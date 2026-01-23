Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Belli Oldu: İşte Kazanan Numaralar ve Şanslı Şehirler

2026 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Büyük İkramiye Kazanan Numaralar

Gecenin en çok merak edilen sorusu cevabını buldu. 2026 Milli Piyango kazanan numaralar 3031385 olarak açıklandı. Toplamda 4 milyar 644 milyon 700 bin liranın dağıtıldığı bu dev organizasyonda, 800 milyon TL'lik rekor büyük ikramiye şanslı sahiplerine ulaştı. Rekor ikramiyede bu yıl da uygulanan tamamı dağıtım garantisi ile 800 milyon TL, bilet payına bakılmaksızın kazanan satılmış biletler arasında bölüştürülerek sahiplerine ödenecek.

Şans Hangi Şehirlere Güldü?

Büyük ikramiye bu yıl tek bir yere değil, Türkiye'nin farklı noktalarına dağıldı. 800 milyon TL'lik dev tutar; İstanbul Esenyurt, İstanbul Ümraniye ve Konya Akşehir'den satın alınan üç çeyrek bilete isabet etti. Tamamı dağıtım garantili olduğu için rekor büyük ikramiye, bu üç şanslı bilete eşit şekilde bölüştürülerek sahiplerine yeni yılın en büyük sürprizini yaptı.

Bilet Sorgulama Nasıl Yapılır?

Çekilişin ardından biletlerini kontrol etmek isteyen binlerce kişi soluğu Milli Piyango Online'da aldı. Yılbaşı özel çekilişi için çeyrek bilet 200, yarım bilet 400 ve tam bilet 800 liradan satışa sunulmuştu. Yoğun ilgi gören bu biletlerin sonuçlarını öğrenmek artık çok daha kolay. Milli Piyango üzerinden hızlıca sonuçlarını kontrol edebileceğin gibi, mobil teknolojinin avantajlarını da kullanmış olacaksın.

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi 2026 bilet sorgulamasını, Milli Piyango Online iOS ve Android uygulamalarını indirdikten sonra bulunan karekodu uygulamadaki kontrolöre okutarak bilet sonucunu saniyeler içinde öğrenebilirsin.

Yılbaşı Heyecanı Online Platformlarda Devam Ediyor

Sadece büyük ikramiye değil, amorti ve diğer ikramiyeler için de yılbaşı çekilişi sonuçları merak konusu. Eğer siz de elinizdeki biletin size ne kadar kazandırdığını merak ediyorsanız, vakit kaybetmeden yılbaşı çekiliş sonuçları ekranını ziyaret edebilirsiniz. Tamamı dağıtım garantili sistem sayesinde bu yıl daha fazla kişinin yüzü güldü ve 2026 yılına milyoner olarak girme şansı gerçeğe dönüştü.

Büyük İkramiye Hangi Numaraya Çıktı?

31 Aralık 2025 saat 18.30'da başlayan çekilişin ardından kazanan numaralar netleşti. 2026 Milli Piyango kazanan numaralar 3031385 olarak kayıtlara geçti. 800 milyon TL'lik dev ikramiye, tamamı dağıtım garantili olduğu için hiçbir şüpheye yer bırakmadan sahiplerine ulaştırıldı. Bu yılki kurallar gereği, büyük ikramiyenin isabet ettiği biletlerin satılmama ihtimali ortadan kaldırılarak, ikramiyenin oyunseverlere dağıtılması sağlandı.

Şansın adresi bu yıl İstanbul ve Konya oldu. Büyük ikramiye; İstanbul Esenyurt, İstanbul Ümraniye ve Konya Akşehir'den satın alınan üç çeyrek bilete isabet etti. İkramiye, alınan 3 çeyrek bilete eşit şekilde paylaştırıldı. Biletlerin çeyrek olması ve tamamı dağıtım garantili olması nedeniyle her bir talihli, 266.666.666 TL kazandı.

Bilet Sorgulama ve Kazandıran Numaralar

Yılbaşı çekilişi için bilet fiyatları; çeyrek bilet 200, yarım bilet 400 ve tam bilet 800 lira olarak belirlenmişti. Katılımın oldukça yoğun olduğu çekilişin ardından sonuçları öğrenmek isteyenler için dijital kanallar en güvenilir adres oldu. Milli Piyango web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yoğunluk yaşamadan sorgulama yapmak mümkün.

Özellikle Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi 2026 bilet sorgulamasını hızlıca halletmek isteyenler, Milli Piyango Online'ın AppStore ve PlayStore uygulamalarını tercih ediyor. Uygulama içindeki Karekod okutma özelliği sayesinde bilet numarasını tek tek girmeye gerek kalmadan, kameranızı biletin üzerine tutarak saniyeler içinde kazancınızı görebilirsiniz. Eğer bir yılbaşı çekilişi bileti aldıysanız ve hala kontrol etmediyseniz, resmî sonuçlar üzerinden sorgulama yapmayı unutmayın.

Tamamı Dağıtım Garantili Ne Demek?

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde uygulanan "Tamamı Dağıtım Garantisi" sistemi, belirlenen rekor ikramiye tutarının devretmeksizin mutlaka bir veya birden fazla talihliye aktarılmasını sağlayan bir kuraldır.

Buna göre şanslı numara satılmayan bir bilete isabet ederse çekiliş süreci, satılan bir bilet numarası küreden çıkana dek kesintisiz olarak tekrarlanır. İkramiyenin isabet ettiği biletlerin çeyrek veya yarım olması fark etmeksizin, toplam büyük ikramiye tutarı satılan bu biletler arasında pay oranlarına bakılmaksızın eşit olarak bölüştürülerek dağıtılır; böylece şeffaflık ve kesin kazandırma ilkesi çerçevesinde rekor ikramiyenin tamamı talihlilere kazandırılır.

Milli Piyango Online'dan Yeni Üyelere 200 TL Bonus Fırsatı!

Yılbaşı heyecanı sadece çekilişle sınırlı kalmıyor; dijital platformlarda oyun keyfi yepyeni avantajlarla devam ediyor. Milli Piyango Online dünyasına henüz adım atmamış olanlar için yeni üyelere bonus kampanyası devam ediyor. MP-200 kodu ile platforma üye olan, kampanya sekmesinden ilgili kampanyaya katılan ve hesabına para yükleyen herkese tam 200 TL bonus hediye ediliyor. Bu sayede hem çekiliş heyecanını dijitalden takip edebilir hem de hediye bonusunuzla diğer şans oyunlarını deneyimleyebilirsiniz. Kullanıcı dostu arayüzü ve güvenilir ödeme yöntemleriyle Milli Piyango Online, kazanma şansını telefonunuza kadar getiriyor.

Kazananların Listesi ve Kesin Sonuçlar

Büyük ikramiyenin yanı sıra amorti ve diğer tüm ikramiye basamakları için tam liste yayınlandı. Hangi numaranın ne kadar kazandırdığını öğrenmek, amorti rakamlarını kontrol etmek ve tam sıralı listeye ulaşmak için yılbaşı çekiliş sonuçları sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Unutmayın, ikramiye kazanan biletlerin zaman aşımı sürelerine dikkat etmek ve resmi kanallar üzerinden ödeme işlemlerini takip etmek büyük önem taşıyor.

2026 yılına milyoner olarak giren şanslı vatandaşlarımızı tebrik ediyor, tüm oyunseverlere bol şanslı bir yıl diliyoruz!

Yılbaşı Çekilişi Nereden İzlenir?

Çekiliş anını canlı olarak takip etmek veya sonuçların belirlendiği anları tekrar izlemek isteyenler için birçok alternatif sunuluyor. Milli Piyango yılbaşı çekilişini; YouTube üzerinden Milli Piyango TV resmi hesabından, Milli Piyango mobil uygulamasından ve millipiyangoonline.com adresinde yer alan "Çekiliş Videoları" kısmından kesintisiz olarak izleyebilirsiniz. Şeffaflık ilkesi gereği noter huzurunda yapılan tüm çekilişler, bu kanallar üzerinden kayıt altına alınarak oyunseverlerin erişimine sunuluyor.

Sıradaki Çekiliş İçin Biletini Al: Büyük İkramiye 40 Milyon TL!

Yılbaşı çekilişinde aradığını bulamayanlar veya şansını tekrar denemek isteyenler için maraton durmuyor. Milli Piyango'nun bir sonraki büyük randevusu 19 Ocak tarihinde gerçekleşecek. Ocak ayının bu ilk büyük çekilişinde büyük ikramiye 40 milyon TL olarak açıklandı. Yeni yılın ilk haftalarında şansını sürdürmek isteyenler için bilet satışları şimdiden başladı. Siz de yılbaşı çekiliş sonuçları kontrolünüzü yaptıktan sonra, vakit kaybetmeden 19 Ocak biletinizi alarak bu yeni heyecana ortak olabilirsiniz.