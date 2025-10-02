Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, uluslararası kamuoyunun yakından takip ettiği kritik bir dönemeçten geçiyor. İsrail'in deniz ablukasına rağmen, filonun kararlılığı ve gemilerin cesur mürettebatı, Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefini gerçekleştirmek için mücadele ediyor. Bu kapsamda Mikeno gemisi, İsrail ablukasını aşarak Gazze karasularına ulaşmayı başaran önemli filolardan biri olarak öne çıkıyor. Peki, Mikeno gemisinde kimler var? Mikeno gemisi Gazze'ye ulaştı mı? Mikeno gemisine dair tüm detaylar haberimizde...

MİKENO GEMİSİNDE KİMLER VAR?

Mikeno gemisi, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'nun öne çıkan gemilerinden biri olarak dikkat çekiyor. Gemideki aktivistler, uluslararası dayanışmanın bir sembolü niteliğinde. Filo kapsamında İsrail tarafından baskın yapılan diğer gemilerdeki aktivistlerin dağılımı ise şu şekilde:

25 Türk

30 İspanyol

22 İtalyan

12 Malezyalı

11 Tunuslu

11 Brezilyalı

10 Fransız

9 İrlandalı

8 Cezayirli

7 ABD'li

7 Almanyalı

6 İngiliz

4 Norveçli

4 İsveçli

3 Yeni Zelandalı

3 Faslı

3 Ürdünlü

3 Polonyalı

3 Portekizli

3 Meksikalı

2 Kuveytli

2 Kolombiyalı

2 Arjantinli

2 İsviçreli

1 Çekyalı, 1 Moritanyalı, 1 Avusturyalı ve diğerleri

Bu çok uluslu mürettebat, Filistin halkına destek sağlamak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla ortak bir dayanışma ruhu içinde görev yapıyor.

MİKENO GEMİSİ GAZZE'YE ULAŞTI MI?

Mikeno, İsrail ablukasını kırmayı başaran nadir gemilerden biri oldu. Filodan yapılan açıklamaya göre Mikeno, Gazze karasularına ulaşarak kıyılara yalnızca 15 kilometre mesafede bulunuyor. Bu gelişme, Küresel Sumud Filosu'nun Gazze ablukasını aşma ve insani yardım koridoru açma misyonunda kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Filodan gelen bilgilere göre, İsrail donanmasının saldırı ve engelleme girişimleri, Mikeno'nun ilerleyişini durduramadı. Bu durum, filonun Gazze'ye ulaşma kararlılığını uluslararası kamuoyuna bir kez daha gösterdi.

GAZZE ABLUKASINI KIRMAYA DEVAM EDİYORUZ

Küresel Sumud Filosu Sözcüsü Saif Abukeshek, filonun misyonunu şu sözlerle özetledi:

"Gazze ablukasını kırma ve insani yardım koridoru açma misyonumuzu sürdürüyoruz. İsrail'in engellemeleri, dayanışmamızı durduramayacak."

Abukeshek, İsrail'in saldırılarına rağmen gemilerin kararlı ilerleyişine ve aktivistlerin cesaretine dikkat çekerek, bu hareketin küresel bir dayanışmanın doğuşunu simgelediğini vurguladı.

SALDIRI DÜZENLENEN GEMİLERDEKİ AKTİVİSTLER

İsrail ordusunun müdahale ettiği gemilerde, aktivistlerin güvenliği büyük bir endişe konusu oldu. Filonun resmi sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde, silahlı askerlerin gemilere girişi ve aktivistlerin alıkonulması anları yer aldı. Özellikle Captain Nikos gemisindeki baskın, uluslararası tepkileri de beraberinde getirdi.

Türk aktivist sayısı ise 25'e yükseldi ve Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu, alıkonulan aktivistlerin güvenliği için yoğun çaba sarf ediyor.

BU KÜRESEL BİR HAREKETİN DOĞUŞUDUR

Abukeshek, İsrail'in müdahalelerine rağmen halkın sokaklara dökülmesini ve dayanışma ruhunu gördüklerini ifade ederek, bu sürecin sadece Filistin değil, tüm dünya için bir mesaj taşıdığını söyledi.

"Bu, her türlü baskıya karşı her alanda birlikte çalışan küresel bir hareketin doğuşudur" ifadeleri, Sumud Filosu'nun amacını ve uluslararası etkisini ortaya koyuyor.