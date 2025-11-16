Michelin Rehberi, Dördüncü Destinasyon Olarak Kapadokya'yı Seçkisine Ekledi

Türkiye'nin gastronomi haritası uluslararası alanda parlamaya devam ediyor. Dünyanın en prestijli gastronomi rehberi olarak kabul edilen MICHELIN, 2022'de İstanbul ile başladığı Türkiye yolculuğuna 2023'te İzmir ve Muğla'yı eklemişti. Rehber, şimdi de Orta Anadolu'nun kalbi Kapadokya'yı 2026 seçkisine dördüncü Türk destinasyonu olarak dahil ettiğini duyurdu.

Kapadokya'nın eşsiz mutfak mirası vurgulandı

MICHELIN Rehberi, Kapadokya'nın dahil edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, bölgenin güçlü gastronomi kimliğine dikkat çekti. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan peri bacaları, kaya oyma evleri ve sıcak hava balonları gibi doğal ve kültürel mirasın yanı sıra, bölgenin mutfak sahnesinin de zengin bir çeşitlilik sunduğu belirtildi.

Bölge mutfağının temelini binlerce yıllık yemek pişirme gelenekleri ve taze yerel ürünler oluşturuyor. Tandırda yavaş pişen etler, meşhur toprak güveçler, çeşitli mezeler ve geleneksel fermantasyon yöntemleriyle hazırlanan lezzetler, Kapadokya'nın özgün gastronomik karakterini tanımlıyor.

İlk seçki Aralık 2025'te açıklanacak

MICHELIN Rehberi'nin Kapadokya'daki lüks restoranlardan yerel esnaf lokantalarına kadar uzanan geniş bir yelpazede yapacağı değerlendirmelerin sonucu merakla bekleniyor.

Bölgenin ilk yıldızlı veya tavsiye listesine giren restoranları, 4 Aralık 2025 tarihinde İstanbul'daki Four Seasons Hotel Bosphorus'ta düzenlenecek özel bir törende, diğer üç şehirle birlikte ilan edilecek. Bu gelişmenin, Türkiye'nin sadece kıyı bölgeleriyle değil, iç bölgelerinin derin mutfak kültürüyle de uluslararası gastronomi sahnesinde güçlü bir yer edindiğini gösterdiği belirtiliyor.