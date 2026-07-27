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LGS'de geri sayım! Tercihler bugün sona eriyor

LGS'de geri sayım! Tercihler bugün sona eriyor
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LGS kapsamında lise tercih süreci bugün saat 17.00'de sona erecek. Adaylar tercihlerini e-Okul sistemi üzerinden merkezi sınav puanıyla, yerel yerleştirmeyle ve pansiyonlu okullar için yapabilecek. Yaklaşık 199 bin öğrencinin merkezi sınavla yerleştirileceği süreçte sonuçlar ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta açıklanacak, ardından nakil takvimi başlayacak.

  • LGS tercih süreci bugün saat 17.00'de sona eriyor.
  • Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullara bu yıl 198 bin 899 öğrenci yerleştirilecek.
  • Yerleştirme sonuçları 5 Ağustos'ta açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih süreci bugün tamamlanıyor. Öğrencilerin tercih listelerini saat 17.00'ye kadar e-Okul sistemi üzerinden sisteme yüklemeleri gerekiyor.

Adaylar tercihlerini "merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta yapabiliyor.

198 BİN 899 ÖĞRENCİ YERLEŞTİRİLECEK

Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullara bu yıl toplam 198 bin 899 öğrenci yerleştirilecek. Kontenjanların 60 bin 886'sı Anadolu liselerine, 38 bin 700'ü fen liselerine, 9 bin 210'u sosyal bilimler liselerine, 43 bin 706'sı Anadolu imam hatip liselerine, 46 bin 397'si ise mesleki ve teknik Anadolu liselerine ayrıldı.

Yerleştirmeler, merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre öğrencilerin tercihleri doğrultusunda yapılacak.

PUAN EŞİTLİĞİNDE HANGİ KRİTERLER GEÇERLİ?

Merkezi sınav puanlarının eşit olması halinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP), 8, 7 ve 6. sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP), 8. sınıftaki özürsüz devamsızlık gün sayısı, tercih önceliği ve son olarak yaşı küçük olan öğrenci dikkate alınacak.

Öğrenciler, okulların kontenjan bilgilerine ve geçen yıl oluşan yüzdelik dilimlere e-Okul sistemi ile "Rota Maarif" platformu üzerinden ulaşabiliyor.

SONUÇLAR 5 AĞUSTOS'TA AÇIKLANACAK

Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta "meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Aynı gün birinci nakil başvuruları başlayacak.

Birinci nakil tercihleri 5-7 Ağustos'ta alınacak, sonuçlar 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil başvuruları ise 10-12 Ağustos tarihleri arasında yapılacak, sonuçlar 14 Ağustos'ta duyurulacak.

Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular 17-26 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos'ta tamamlayacak. Yatılılık başvuruları ise 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında yapılacak, sonuçlar 4 Eylül'de açıklanacak.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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