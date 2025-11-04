Haberler

MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) "tahliye edilmeli" kararını verdiği ve Türkiye'nin yeniden değerlendirme başvurusunun reddedildiği Selahattin Demirtaş hakkında çarpıcı bir açıklamada bulundu. Bahçeli, "Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olacaktır." ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AHİM'in tahliye edilmeli dediği Selahattin Demirtaş'ın durumuna yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, grup toplantısındaki açıklamasında İmralı'da hükümlü bulunan PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş üzerinden yeni bir kışkırtma zemini oluşturulmak istendiğini söyledi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİ PROVOKE ETME ÇABALARI YOK HÜKMÜNDEDİR"

Bahçeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hem Öcalan'ın hem Demirtaş'ın arasına mayın döşeyenlerin hazımsızlıklarını görüyor, kimsenin bu oyuna gelmeyeceğini düşünüyoruz. Terörsüz Türkiye sürecini provoke etme çabaları bizim için yok hükmündedir. İmralı Abdullah Öcalan ile Edirne Selahattin Demirtaş arasında sorun çıkarmak isteyenlerin nereye hizmet ettiklerini bizler iyi biliyoruz. İmralı sözünü tutmuştur."

ÇIKIŞTA DEMİRTAŞ'IN DURUMU SORULDU

Bu sözlerinin ardından Meclis'ten ayrılırken AHİM'in tahliye edilmeli dediği Selahattin Demirtaş'ın durumu sorulan Bahçeli, "Sayın Selahattin Demirtaş, hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır." dedi.

AHİM, DEMİRTAŞ İTİRAZINI REDDETTİ

Selahattin Demirtaş, 2016 yılından bu yana Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor. Son olarak AİHM, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş için verilen tahliye kararının yeniden değerlendirilmesi talebiyle yaptığı itirazı reddetti.

DEMİRTAŞ'TAN KARAR SONRASI İLK YORUM

Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, AİHM kararının ardından bir açıklama yayımladı. Demirtaş'ın sosyal medya hesabından kendi el yazısıyla yaptığı açıklama şu şekilde: "Merhabalar, AİHM kararı elbette önemlidir ve hukuken bağlayıcıdır. Ancak sadece bizim açımızdan değil, 86 milyon yurttaşımız açısından kendi aramızdaki "kardeşlik hukuku" her şeyden kıymetlidir. Kardeşlik hukuku da eşitçe, özgürce, adaletle ve barış içerisinde bir arada yaşamamızı perçinleyecek sosyal, ekonomik, hukuki çalışmaları yapıp adımlar atmamızla güçlenir. Meseleleri yenmek, yenilmek, kin, intikam kavramları üzerinden değil, ortak gelecek ve ortak akıl kavramları üzerinden ele almak gerekir. Atılacak her adımın barışa, huzura ve refaha hizmet etmesi dileğiyle, özgür günlerde görüşebilmek umuduyla, selam ve sevgilerimi gönderiyorum."

AVUKATLARI TAHLİYE BAŞVURUSUNDA BULUNDU

AİHM'in Türkiye'nin Selahattin Demirtaş için verilen tahliye kararının yeniden değerlendirilmesi talebiyle yaptığı itirazı reddetmesinin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Demirtaş'ın avukatları tahliye başvurusunda bulundu.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Haber Yorumlarımurat özkan:

Yürüyen ceset bahçeli mhp milliyetçiliğini bitirmiştir

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

A B V

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSMSNG35:

????????????

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSMSNG35:

??????????????

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBanu Çelik:

eşcinsel bile bu kadar donmeyi başaramaz. Bahçeli donme de Nirvana yaptı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çakarlı konvoyuyla geldi, araçtan ineni herkes merak ediyor

Çakarlı konvoyuyla geldi, araçtan ineni herkes merak ediyor
Otomotiv devinden Türkiye sürprizi! 3 marka ile dönüyorlar

Otomotiv devinden Türkiye sürprizi! 3 marka ile dönüyorlar
Adreslerden fal, büyü ve muska fışkırdı! 62 kişi gözaltında

Adreslerden fal, büyü ve muska fışkırdı! 62 kişi gözaltında
Altını olanlar dikkat: Uzman ismin öngördüğü rakam inanılmaz

Altını olanlar dikkat: Öngördüğü rakam inanılmaz
Sürücüler dikkat! Yeni kurallar yürürlüğe girdi

Sürücüler dikkat! Yeni kurallar yürürlüğe girdi
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Mekanındaki fiyatları görenler şaştı kaldı
Çakarlı konvoyuyla geldi, araçtan ineni herkes merak ediyor

Çakarlı konvoyuyla geldi, araçtan ineni herkes merak ediyor
Otomotiv devinden Türkiye sürprizi! 3 marka ile dönüyorlar

Otomotiv devinden Türkiye sürprizi! 3 marka ile dönüyorlar
Adreslerden fal, büyü ve muska fışkırdı! 62 kişi gözaltında

Adreslerden fal, büyü ve muska fışkırdı! 62 kişi gözaltında
Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya tahliye edildi

Tahliye edildi! İşte ilk sözleri
Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık Çağdaş Atan'a emanet

Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık ona emanet
Maçtan çok konuşuldu! Burak Yılmaz'ın şaşıp kaldığı an

Maçtan daha çok konuşulan kare
Emrah sahnelere geri döndü! Bu kez şarkıları değil tarzı konuşuluyor

Nereden nereye! Bir dönemin yıldız ismi sahnelere geri döndü ama...
Jhon Duran'ın geri dönüşünde bomba Sadettin Saran detayı

Jhon Duran'ın geri dönüşünde bomba detay
Bir şehrimizde alarm verildi! Giriş çıkışlar kapatıldı

Bir şehrimizde alarm verildi! Giriş çıkışlar kapatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.