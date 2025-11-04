MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AHİM'in tahliye edilmeli dediği Selahattin Demirtaş'ın durumuna yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, grup toplantısındaki açıklamasında İmralı'da hükümlü bulunan PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş üzerinden yeni bir kışkırtma zemini oluşturulmak istendiğini söyledi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİ PROVOKE ETME ÇABALARI YOK HÜKMÜNDEDİR"

Bahçeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hem Öcalan'ın hem Demirtaş'ın arasına mayın döşeyenlerin hazımsızlıklarını görüyor, kimsenin bu oyuna gelmeyeceğini düşünüyoruz. Terörsüz Türkiye sürecini provoke etme çabaları bizim için yok hükmündedir. İmralı Abdullah Öcalan ile Edirne Selahattin Demirtaş arasında sorun çıkarmak isteyenlerin nereye hizmet ettiklerini bizler iyi biliyoruz. İmralı sözünü tutmuştur."

ÇIKIŞTA DEMİRTAŞ'IN DURUMU SORULDU

Bu sözlerinin ardından Meclis'ten ayrılırken AHİM'in tahliye edilmeli dediği Selahattin Demirtaş'ın durumu sorulan Bahçeli, "Sayın Selahattin Demirtaş, hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır." dedi.

AHİM, DEMİRTAŞ İTİRAZINI REDDETTİ

Selahattin Demirtaş, 2016 yılından bu yana Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor. Son olarak AİHM, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş için verilen tahliye kararının yeniden değerlendirilmesi talebiyle yaptığı itirazı reddetti.

DEMİRTAŞ'TAN KARAR SONRASI İLK YORUM

Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, AİHM kararının ardından bir açıklama yayımladı. Demirtaş'ın sosyal medya hesabından kendi el yazısıyla yaptığı açıklama şu şekilde: "Merhabalar, AİHM kararı elbette önemlidir ve hukuken bağlayıcıdır. Ancak sadece bizim açımızdan değil, 86 milyon yurttaşımız açısından kendi aramızdaki "kardeşlik hukuku" her şeyden kıymetlidir. Kardeşlik hukuku da eşitçe, özgürce, adaletle ve barış içerisinde bir arada yaşamamızı perçinleyecek sosyal, ekonomik, hukuki çalışmaları yapıp adımlar atmamızla güçlenir. Meseleleri yenmek, yenilmek, kin, intikam kavramları üzerinden değil, ortak gelecek ve ortak akıl kavramları üzerinden ele almak gerekir. Atılacak her adımın barışa, huzura ve refaha hizmet etmesi dileğiyle, özgür günlerde görüşebilmek umuduyla, selam ve sevgilerimi gönderiyorum."

AVUKATLARI TAHLİYE BAŞVURUSUNDA BULUNDU

AİHM'in Türkiye'nin Selahattin Demirtaş için verilen tahliye kararının yeniden değerlendirilmesi talebiyle yaptığı itirazı reddetmesinin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Demirtaş'ın avukatları tahliye başvurusunda bulundu.