Mevlid Kandili ne zaman? 2025 Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dünyaya gelişinin yıl dönümü olan bu mübarek gece, İslam dünyasında büyük bir coşkuyla karşılanıyor. Duaların, salavatların ve ibadetlerin yoğunlaştığı bu anlamlı geceyle ilgili tarih bilgisi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimiyle netlik kazanıyor. Vatandaşlar, Mevlid Kandili'nin hangi güne denk geldiğini öğrenmek için takvimi yakından takip ediyor. Mevlid Kandili ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

İslam dünyasında derin bir manevi öneme sahip olan Mevlid Kandili, 2025 yılında 3 Eylül Çarşamba gecesi idrak edilecek. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'in (s.a.s.) doğumunun yıl dönümü olan bu mübarek gece, her yıl Rebîü'l-Evvel ayının 12. gecesi kutlanıyor. Mevlid Kandili, Müslümanlar için; rahmet, mağfiret ve salavatlarla dolu anlamlı bir zaman dilimi olarak kabul ediliyor. 3 Eylül gecesi, camilerde düzenlenecek özel programlar ve bireysel ibadetlerle Peygamber sevgisi bir kez daha kalplerde tazelenecek.

HZ MUHAMMED NE ZAMAN DOĞDU?

İslam dünyasının en önemli ve en çok sevilen peygamberi olan Hz. Muhammed (s.a.s.), 571 yılında Mekke'de dünyaya gelmiştir. Onun doğumu, hicrî takvime göre Rebîü'l-Evvel ayının 12. günü bir Pazartesi sabahına denk gelirken, miladi takvimde bu tarih 20 Nisan 571 olarak kabul edilmektedir. Tan yeri ağarırken gerçekleşen bu kutlu doğum, sadece İslam tarihi açısından değil, insanlık tarihi açısından da dönüm noktalarından biri olarak kabul edilir.

HZ MUHAMMED NE ZAMAN VEFAT ETTİ?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), hicretin on birinci yılı Rebîü'l-Evvel ayının başlarında rahatsızlanarak hastalandı. Hastalığı gün geçtikçe ağırlaşırken, sevgili eşleri ve yakın sahabeleri onun yanından hiç ayrılmadı. 12 Rebîü'l-Evvel Pazartesi sabahı, son anlarında çevresindekilere "Namaz konusunda hassas olun, emriniz altındaki kimselerin haklarını gözetin" diyerek ümmetine veda niteliğinde nasihatlerde bulundu. Ardından şehadet parmağını göğe kaldırdı ve "Refîk-ı A'lâ'ya" diyerek mübarek ruhunu Yüce Allah'a teslim etti.

Hayatı boyunca insanları adalete, merhamete ve tevhide davet eden Hz. Muhammed (s.a.v.), 23 yıl süren peygamberliği boyunca Mekke'de 13, Medine'de ise 10 yıl boyunca İslam'ı tebliğ etti. Onun vefatı, sahabeler başta olmak üzere tüm ümmeti derin bir yasa boğarken, geride bıraktığı örnek hayat, insanlığa ışık tutmaya devam eden bir rehber oldu.

HZ MUHAMMED'İN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Hz. Muhammed'in (s.a.v) evliliklerinden dünyaya gelen çocukları, İslam tarihi ve biyografisi açısından büyük ilgi görmektedir. İlk eşi Hz. Hatice ile birlikteliğinden altı çocuğu olmuştur: Kasım, Zeynep, Rukiyye, Ümmü Gülsüm, Fatıma ve Abdullah. Bu çocuklardan erkek olanları maalesef küçük yaşlarda vefat etmiş, kız çocukları ise genç yaşlarda hayatını kaybetmiştir. Hz. Muhammed'in (s.a.v) Hz. Mariye'den de bir oğlu olmuştur; adı İbrahim'dir. Ancak İbrahim de bebeklik döneminde vefat etmiştir. Peygamberimizin çocukları arasında sadece Hz. Fatıma, babasının vefatından sonra bir süre yaşamış ve onun soyunu devam ettirmiştir. Bu durum, Hz. Muhammed'in aile hayatının sabır, fedakarlık ve teslimiyetle dolu olduğunu göstermektedir.