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Metin Arolat öldü mü, neden öldü? Metin Arolat'ın hastalığı nedir?

Metin Arolat öldü mü, neden öldü? Metin Arolat'ın hastalığı nedir?
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Ünlü sanatçı Metin Arolat öldü mü, ne zaman öldü ve hastalığı neydi merak ediliyor. Metin Arolat neden hayatını kaybetti sorularına yanıt aranıyor. 52 yaşındaki sanatçı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Peki, Metin Arolat öldü mü, neden öldü? Metin Arolat'ın hastalığı nedir?

Metin Arolat neden öldü, hastalığı nedir ve Metin Arolat kaç yaşında hayatını kaybetti merak ediliyor. İstanbul Kozyatağı'nda bir otelde sahne alan Ünlü şarkıcı Metin Arolat, şarkı söylerken bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Metin Arolat öldü mü, neden öldü? Metin Arolat'ın hastalığı nedir? Detaylar haberimizdedir...

METİN AROLAT ÖLDÜ MÜ?

Ünlü sanatçının vefat haberini alan sanatçı dostu Demet Sağıroğlu hastaneye ilk gelen isimlerin başında geldi. Arolat'ın son anlarını anlatan Demet Sağıroğlu hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada "Çok yakın arkadaşımdı. Çok sevdiğim özel bir kardeşimdi. Yine rejim yapıyormuş. Bizde hep vardır ölüm diyetleri. Herhalde kalbi kaldırmadı. Gülerek gitti. Menajeri öyle söyledi. Çok neşeliymiş. Benim de bugün bir şarkım çıktı, onu paylaşmış. Kaç aydır konuşmuyorduk. Onu paylaşmış hatta DM'den bana komik bir şeyler yazmış" dedi.

METİN AROLAT NEDEN ÖLDÜ?

Arolat'ın annesinin geçtiğimiz yıllarda yaşamını yitirdiğini söyleyen Sağıroğlu, "Ailesi İzmir'deymiş. İstanbul'da ailesi yok. Birkaç sene önce annesini kaybetmişti. Onun da ağırlığı vardı üstünde. Menajeri ile güle oynaya gelmişler işe. Sahnede bir ara kötü olmuş. Sahneye çıktıktan 20 dakika sonra arka tarafa gitmiş. Orada gömleğini çıkarmış. Sonrasında kolum uyuşuyor falan demiş. Bakmışlar orada, sonra verin gömleğimi iyiyim ben, demiş. Çıkmış sahneye tekrar. Sonrasında sahnede tekrar yere yığılmış. Orada bir hemşire varmış. Hemşire onu yan yatırmış. Hemen ambulans çağırmışlar. Ambulans gelene kadar kalbi durmuş. Ambulansta çalıştırmışlar. Sonra yolda bir daha kalbi durmuş. Çalıştığı yer buraya çok yakındı. Çalıştırmamışlar kalbini. Sevenlerine sabır dilerim. Güzel bir yere gittiğini düşünüyorum, Metin güle güle gitmiş çünkü. Her zamanki güleç yüzü ile. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

METİN AROLAT'IN HASTALIĞI NEDİR?

52 yaşındaki şarkıcı Metin Arolat, İstanbul'da sahne alırken fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alarak hastaneye gelen sanatçı dostu Demet Sağıroğlu, "Yine rejim yapıyormuş, herhalde kalbi kaldırmadı. Orada müdahale yapılmış ama yolda yine kalbi durmuş" dedi.

Metin Arolat öldü mü, neden öldü? Metin Arolat'ın hastalığı nedir?

Metin Arolat öldü mü, neden öldü? Metin Arolat'ın hastalığı nedir?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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