Türkiye'nin sevilen sanatçılarından biri olan Metin Akpınar'ın kim olduğu merak ediliyor. Metin Akpınar hayatta mı? Sorusu da zaman zaman merak konusu oluyor ve araştırılıyor. Metin Akpınar'ın hangi dizilerde ve filmlerde oynadığı araştırılıyor. Peki, Metin Akpınar hayatta mı? Metin Akpınar kaç yaşında, yaşıyor mu?

METİN AKPINAR HAYATTA MI?

Metin Akpınar, 2 Kasım 1942, Aksaray/İstanbul doğumludur. 82 yaşındadır ve hala hayattadır. Tiyatro ve sinema sanatçısıdır. Pertevniyal Lisesi'nde eğitim gördü. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi'nde eğitim gördü. 1962'de Türk Talebe Birliği'nde amatör olarak tiyatroya başladı. İki yıl sonra ilk kez profesyonel bir oyunda yer aldı ve bu tarihten sonra önemli tiyatro yapımlarında rol aldı. İlk olarak 1964 yılında Ulvi Uraz tiyatrosunda "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım" profesyonel oyununa imza atan Akpınar, 1967 yılında ülkemizin ilk kabare tiyatrosu olan Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nun kurucuları arasında yer aldı. Kurulduğu andan itibaren kapanana kadar tiyatronun idari müdürlüğünü yaptı. Birçok filme de imza atan sanatçı, Zeki Alasya ile birlikte oynadığı toplumsal içerikli komedi filmleriyle tanınmıştır.

Metin Akpınar

METİN AKPINAR'IN ÇOCUĞU VAR MI?

Metin Akpınar'ın Almanya'da evlilik dışı bir de oğlu olduğu belirtildi. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, yıllar sonra iki kızı olduğu ortaya çıkan 82 yaşındaki Metin Akpınar hakkında yeni iddialar ortaya attı. Metin Akpınar uzun yıllar Göksel (Özdoğdu) Akpınar ile evli. Bu evlilikten çiftin çocukları dünyaya gelmedi. Metin Akpınar'ın 35 yıl sonra yasak ilişkinden 2 kızı var. Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu kardeşlerin Metin Akpınar'ın çocukları olduğu ortaya çıktı.

METİN AKPINAR EŞİ KİMDİR?

Metin Akpınar'ın 62 yıllık eşi olan Göksel Özdoğdu hakkında çok fazla bilgi yer almıyor. 1961 yılında hayat arkadaşı Göksel Özdoğdu ile evlenen Metin Akpınar, evliliğini göz önünde yaşamıyor. Metin Akpınar ile Göksel Özdoğdu'nun komşu oldukları ve bu şekilde tanışıp evlendikleri biliniyor. Bilindiği kadarıyla Akpınar ve Göksel Özdoğdu evlilikleri sırasında çocuk yapmama kararı almışlardı.