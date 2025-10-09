METEROLOJİ İSTANBUL HAVA DURUMU 9 EKİM: İstanbul'da yağışlar kaç gün sürecek, ne zaman bitecek?

İstanbul sabahına gri bulutlarla uyandı… Meteoroloji'den gelen son dakika raporları ise dikkat çekici: kentte yağışların birkaç gün boyunca etkili olacağı tahmin ediliyor. Peki, İstanbul'da yağışlar kaç gün sürecek, ne zaman bitecek? 9 Ekim İstanbul hava durumu tahminleri haberimizde...

METEOROLOJİ İSTANBUL HAVA DURUMU 9 EKİM

İstanbul'da 9 Ekim günü, sonbaharın etkisini iyice hissettirdiği bir hava yapısı bekleniyor. Gün içinde sıcaklık ortalama 20 °C, gece saatlerinde ise 15 °C dolaylarında seyredecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre kent genelinde parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava öngörülüyor.

Özellikle akşam ve gece saatlerinde şiddeti artabilecek yağışların bazı bölgelerde yerel su baskınlarına neden olabileceği uyarısı yapılıyor. Vatandaşların dışarı çıkarken şemsiye bulundurmaları ve ulaşımda olası aksamalara karşı dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.

Bu arada İzmir için de güncel veriler 12°C ila 22°C arasında değişen bir sıcaklık aralığını gösteriyor. Parçalı ve çok bulutlu hava yapısının, akşam saatlerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlarla devam edeceği tahmin ediliyor. Bu durum, Ege ve Marmara bölgesinin genelinde sonbahar yağışlarının etkili olmaya başladığını ortaya koyuyor.

İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR KAÇ GÜN SÜRECEK?

Uzman tahminlerine göre İstanbul'daki yağışlı hava 2 ila 3 gün boyunca aralıklarla etkili olacak. Bu süre boyunca sıcaklıklarda ciddi bir düşüş beklenmezken, bulutlu hava ve nem oranındaki artış nedeniyle hissedilen sıcaklık daha düşük olacak.

Yağışların özellikle akşam ve gece saatlerinde yoğunlaşması bekleniyor. Gündüz saatlerinde ise kısa süreli güneşli aralıklar yaşanabilir. Ancak hava genel olarak kapalı ve nemli kalmaya devam edecek.

Meteoroloji kaynaklarından alınan bilgilere göre bu yağışlar, Balkanlar üzerinden gelen serin hava kütlesinin etkisiyle oluşuyor. İstanbul'un kuzey ve batı kesimlerinde yağış miktarı daha fazla olabilirken, Anadolu Yakası'nda kısa süreli ve hafif sağanaklar şeklinde görülmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR NE ZAMAN BİTECEK?

Tahminlere göre, İstanbul'da etkili olan yağışlı hava hafta ortasına kadar sürecek. Özellikle üçüncü günün akşam saatlerinden itibaren yağışların kademeli olarak azalması, ardından yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakması bekleniyor.

Ancak hava tamamen açmadan önce kısa süreli geçiş yağmurları gözlenebilir. Havanın cuma günü itibarıyla daha kararlı bir yapıya kavuşması, sıcaklıkların yeniden mevsim normallerine dönmesi öngörülüyor.

Uzmanlar, yağışların sona ermesinin ardından sabah saatlerinde yer yer sis ve pus oluşabileceği uyarısında da bulunuyor. Bu nedenle özellikle sabah trafiğinde dikkatli olunması tavsiye ediliyor.