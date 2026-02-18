Mert Demir konser gelirini eğitime bağışladı

Pop müziğin yükselen yıldızı Mert Demir, Türkiye turnesinin ilk ayağının tüm biletlerinin tükenmesinin ardından elde edilen geliri ihtiyaç sahibi gençlerin eğitimi için bağışladı.

Sanatçı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda heyecan ve mutluluğunu şu sözlerle paylaştı:

"Türkiye turnemizin ilk ayağının tüm biletleri tükendi. Geriye birbirinden güzel anılar kaldı. Turnenin gelirlerini ihtiyaç sahibi kardeşlerimin eğitim masrafları için bağışladım. 1 Nisan'da kaldığımız yerden devam ediyoruz :) Görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum."

Demir'in bu anlamlı adımı, hayranları ve sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük takdir topladı.

SERENAY DA KAYITSIZ KALMADI

Serenay Sarıkaya da sevgilisinin paylaşımına kayıtsız kalmadı. Sarıkaya, yapılan bağış paylaşımına emojilerle destek vererek sevgilisine sosyal medya üzerinden karşılık verdi.